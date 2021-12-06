6女誤闖露營區道歉無效遭攔！網揭業者違法經營　怒喊「流氓營區」

日前有6名女子原欲前往新竹尖石「高島縱走」，疑因山區網路收訊不佳而導致導航誤導，闖入當地「豪祥露營區」，而遭不滿的老闆暴怒攔下、拉鐵門理論、騎車追趕，並因被報警激怒猛力捶打引擎蓋。事件經爆料今（6）日曝光後掀起網友熱議，湧入店家及業者個人臉書按怒及留言，稱之為「暴力露營區」、「流氓營區」，更有人挖出營區屬違法經營，不過亦有網友認為闖入私人土地錯誤在先，建議風向穩定再議論。

圖／交通部觀光局露營區查詢專區

當事人游小姐與同行友人10月底本欲前往新竹尖石「高島縱走」，但看錯導航加上山路很小無法迴轉，兩台車闖入「豪祥露營區」空地迴轉，老闆見狀十分不悅，騎車阻擋去路，怒批6人沒水準。雖間中不斷道歉，老闆仍怒氣不減，試圖關上鐵門柵欄，後續再因已報警言論而徹底失控，隻身攔車徒手捶打引擎蓋，讓6女連忙開車下山，但仍遭追趕，直到實際報警且警察到場後才脫困。

對此，營區老闆反映對方走錯路但又沒有禮貌，而捶車行為是認為對方欲開車撞自己，游小姐則反批老闆睜眼說瞎話。

隨著事件曝光，網友查出營地不符合土地管制法規，而目前業者的官方臉書貼文底下被瘋狂洗版，「有點可怕，而且也不合法出事誰負責？」、「太可怕了 建議收一收 恐怖」、「身為露營愛好者 看見老闆夫妻這種行為絕對不會去！！！」、「打鐵廠」、「人家有說抱歉了，做生意有需要這樣嗎？動手不管你是對錯就是不對了，情緒控管⋯⋯」。

而爆廢公社、搜尋營區關鍵詞也可看見網友熱烈討論，其中不少人站在中立及老闆立場，提及：「應該是常常被誤闖民宅，忍不住了」、「這種沒前段的指控，通常是要發酵一陣子，才會有神奇的真相」、「就像陌生人隨便帶一群人跑到我家一樣 誰都不能接受吧」，但也有人表示露營區大門敞開開進去正常，「每個人道個歉事件應該都要落幕才對，後面的行為不可取！」，亦有人分析關鐵門屬妨害自由，加上老闆跑到車子前面說別人要撞他為胡扯，「就算沒看到的部分誤闖的有問題 老闆這樣子也不能說他對」。目前全案已由警方以妨害自由、毀損罪受理，後續將移送檢方偵辦。

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