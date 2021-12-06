快訊

台灣要找下一個護國神山？張忠謀結論只有「這個字」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6女誤闖露營區道歉無效遭攔！網揭業者違法經營　怒喊「流氓營區」

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／愛露營官網 豪祥露營區
圖／愛露營官網 豪祥露營區

日前有6名女子原欲前往新竹尖石「高島縱走」，疑因山區網路收訊不佳而導致導航誤導，闖入當地「豪祥露營區」，而遭不滿的老闆暴怒攔下、拉鐵門理論、騎車追趕，並因被報警激怒猛力捶打引擎蓋。事件經爆料今（6）日曝光後掀起網友熱議，湧入店家及業者個人臉書按怒及留言，稱之為「暴力露營區」、「流氓營區」，更有人挖出營區屬違法經營，不過亦有網友認為闖入私人土地錯誤在先，建議風向穩定再議論。

圖／交通部觀光局露營區查詢專區
圖／交通部觀光局露營區查詢專區

當事人游小姐與同行友人10月底本欲前往新竹尖石「高島縱走」，但看錯導航加上山路很小無法迴轉，兩台車闖入「豪祥露營區」空地迴轉，老闆見狀十分不悅，騎車阻擋去路，怒批6人沒水準。雖間中不斷道歉，老闆仍怒氣不減，試圖關上鐵門柵欄，後續再因已報警言論而徹底失控，隻身攔車徒手捶打引擎蓋，讓6女連忙開車下山，但仍遭追趕，直到實際報警且警察到場後才脫困。

對此，營區老闆反映對方走錯路但又沒有禮貌，而捶車行為是認為對方欲開車撞自己，游小姐則反批老闆睜眼說瞎話。

隨著事件曝光，網友查出營地不符合土地管制法規，而目前業者的官方臉書貼文底下被瘋狂洗版，「有點可怕，而且也不合法出事誰負責？」、「太可怕了 建議收一收 恐怖」、「身為露營愛好者 看見老闆夫妻這種行為絕對不會去！！！」、「打鐵廠」、「人家有說抱歉了，做生意有需要這樣嗎？動手不管你是對錯就是不對了，情緒控管⋯⋯」。

爆廢公社、搜尋營區關鍵詞也可看見網友熱烈討論，其中不少人站在中立及老闆立場，提及：「應該是常常被誤闖民宅，忍不住了」、「這種沒前段的指控，通常是要發酵一陣子，才會有神奇的真相」、「就像陌生人隨便帶一群人跑到我家一樣 誰都不能接受吧」，但也有人表示露營區大門敞開開進去正常，「每個人道個歉事件應該都要落幕才對，後面的行為不可取！」，亦有人分析關鐵門屬妨害自由，加上老闆跑到車子前面說別人要撞他為胡扯，「就算沒看到的部分誤闖的有問題 老闆這樣子也不能說他對」。目前全案已由警方以妨害自由、毀損罪受理，後續將移送檢方偵辦。

延伸閱讀：

不想到板橋人擠人？中部最大耶誕新年城、台中10米高珍奶聖誕樹＋水光雕必拍

全台「跨年煙火秀」加碼演唱會卡司！台北101、新北跨河煙火　義大還能賞流星&夜空水母

露營

相關新聞

6女誤闖露營區道歉無效遭攔！網揭業者違法經營　怒喊「流氓營區」

日前有6名女子原欲前往新竹尖石「高島縱走」，疑因山區網路收訊不佳而導致導航誤導，闖入當地「豪祥露營區」，而遭不滿的老闆暴怒攔下、拉鐵門理論、騎車追趕，並因被報警激怒猛力捶打引擎蓋。事件經爆料今（6）日

八里吹風、平溪鐵道、北海岸輕旅！ 5條「探索新北小旅行」人文自然遊程

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入12月，飄來濃濃的節慶氣息，眾所矚目的「新北歡樂耶誕城」，將於12/3開城，除了欣賞樂高聖誕樹、迎新添行頭外，到戶外走走，對身心也很重要！ 新北市政府觀光旅遊局局

全台「跨年煙火秀」＋演唱會卡司！台北101、新北跨河煙火　義大還能賞流星&夜空水母

年末將至，備受矚目的煙火秀、跨年活動及演唱會陸續曝光，讓不少人都萬分期待能夠安排適宜的行程揮別2021、迎接嶄新2022，今天為大家分享已公開的活動消息，如有新動向也會持續更新，大家不妨安排好時間療癒

雪花隨風飄～打卡不能少！ 「2021必訪聖誕樹」每一棵都夢幻絕美

雪花隨風飄，花鹿在奔跑～2021倒數最後一個月，聖誕節的幸福氣氛也開始濃厚了起來，說到這個浪漫的節日，怎麼能夠少了聖誕樹呢！今天《網路溫度計》就帶大家一起來看看，2021年有哪些值得踩點打卡的超夢幻聖誕樹！

星宇航空「曙光雙機」開賣！3種選擇、飛宮古島上空

想念飛行嗎？星宇航空首次推出曙光班機，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台東」，以及JX8822「台東...

帶小孩出國超簡單！「嬰兒及孩童機票」相關規定一次看

帶小孩出國機票怎麼買？買機票時，除了一般票之外，總會看到選項有「孩童票」及「嬰兒票」，那他們的差異究竟是什麼呢？小編聽見大家的疑惑了，特別整理幾大嬰兒、兒童機票會遇到的問題、各大航空公司相關規定，有需要帶小小孩出門的旅人們，快來看看吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。