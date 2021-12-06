2021南鯤鯓萬善爺「平安鹽袋」 12／6起限量發送
【旅奇傳媒/編輯部報導】雲嘉南濱海地區一年一度重要觀光活動─結合宗教信仰與鹽業文化之「鯤鯓王平安鹽祭」，今年由南鯤鯓代天府廟方主辦，已於11月21日圓滿落幕！這是18年來首度以萬善爺囡仔公為主角，推出特別版平安鹽袋，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下稱雲嘉南管理處）亦推出「官方版」平安鹽袋，12月6日起將開放遊客至指定景點領取。
雲嘉南管理處徐振能處長表示，遊客只要至雲嘉南濱海國家風景區景點拍照並打卡，至指定地點（七股遊客中心、七股鹽山-台鹽生技賣店、北門遊客中心、北門洗滌鹽觀光工場、井仔腳鹽田賣店等5處）出示手機打卡畫面，經服務人員確認，即可領取雲嘉南管理處「官方版2021平安鹽袋」(每人限領1個），數量有限共計3,600個，送完即止。
此外，目前正值候鳥來臺渡冬時節，雲嘉南管理處與旅行社合作，將推出結合賞鳥、自行車與美食餐桌小旅行的遊程，購買遊程者亦有機會獲得平安鹽袋，名額有限，詳情請持續關注「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁訊息。
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