到百岳跨年、賞海上日出、泡最美溫泉！2022年全台15種玩法一次推薦

一轉眼就來到了一年的年底，回望2021年，可能有人如意、有人得意、有人了無新意，但是無論怎樣，還是要來準備迎接新的一年！所以，小編立馬盤點5大類型、15種2022跨年玩法，讓我們一起跨出2021的不開心，再迎接2022年全新精彩的面貌！





2022跨年精選1－山林裡跨年！

平時總愛往山林跑，一年的最後一天當然也要這樣操作！背著行囊，攻下一座百岳三角點，照著天空的星星數算自己的新年新希望，做好邁向嶄新一年的預備吧！





#1 嘉明湖

隱藏在高山裡的湛藍湖水，嘉明湖宛如散落在草原的閃亮藍寶石，是許多人的朝聖美景。若是第一次攀登高山的，可以用四天慢慢享受路上的山林美景；體力比較好的建議三日的行程。到了嘉明湖，不妨躺臥在草地上欣賞天地湖景，細細勾勒讓你心動的2022年的新計畫。

▲2022跨年－宛若草原中的藍寶石的台東嘉明湖。 （圖／范丞豐教練）





#2 合歡山

如果擔心體能負荷太大，那可以選擇百岳入門款的合歡山夢幻跨年。走上視野遼闊的合歡主峰步道，美麗夕陽照耀一望無盡的高山草原，金光閃閃美景如畫。第二天清晨摸黑登上合歡北峰山頂，欣賞絕美的高山日出，看漸層色的光線渲染整片天空。沿路還可見猶如阿爾卑斯山的草原的箭竹草坡直達天際，親眼見證這無法描述的美景。

▲2022跨年－合歡山絕美的高山日出。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





#3 司馬庫斯

蓊鬱壯麗的千年紅檜巨木，也是跨年不可錯過的美景之一。司馬庫斯巨木群神木步道全程約5.2公里，路徑平緩、無陡坡爬升，沿路不只有高大的神木，還有優美原始的蒼鬱林相以及翠綠的桂竹林，豐富的生態讓人驚艷不已，彷彿就像走進一個魔法森林公園。超過2500年樹齡的YAYA大老爺神木彷彿張開雙臂，擁抱著前來山裡探望它的旅人，等待聽聽他們新年新希望。 .

▲2022跨年－司馬庫斯前進大老爺神木路上的翠綠桂竹林。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





2022跨年精選2－夜未眠追日！

登山跨年太無聊？那這次就在2022年第一天的深夜，搭上夜未眠深夜限定專車，前往各地的觀日台，迎接第一個日出！讓第一道金黃曙光成為你新年熱血的源頭吧！





#1 阿里山夜未眠

說到跨年日出，怎麼能忘記阿里山跨年日出夜未眠專車呢？搭上阿里山國家森林遊樂區裡的小火車，一路搖搖晃晃地來到對高岳觀景台，在冷風中期待那一抹動人的日出光芒出現在眼前。下山之後還可以悠閒地漫步於園區內的林道間，徹底享受芬多精，為新的一年注入滿滿的正能量！

▲2022跨年－阿里山日出輕巧地躍出山頭，從晨霧中嶄露曙光。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





#2 太平山夜未眠

若是覺得阿里山太遠，那不妨選擇搭上太平山深夜限定專車，前往翠峰林道的望洋山觀日平台追曙光。這裡可是欣賞太平山日出絕佳地點，趁著天未亮就出發，不僅可飽覽星光熠熠的夜空，到達觀景台時正好趕上金光閃閃、扣人心弦的旭日東昇，欣賞雲海翻騰、北台灣最美的日出蘭陽景觀！

▲2022跨年－在太平山望洋山觀日平台可以看到絢爛的曙光。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





#３ 雪霸夜未眠

「５、４、３、２、１！」跨年倒數後趁著狂歡後的氣氛，馬上衝一波前往雪霸看日出！

看著全台最美的雪霸國家公園跨年日出「聖稜線」美景，迎接嶄新的一年！「聖稜線」是指由大霸尖山至雪山主峰間長達15公里的稜線，且絕大部分是在海拔3000公尺以上，每到冬季，這一條稜線上會積著美麗的雪，遠望讓人感覺特別美麗。無法踏上聖稜線，至少要追上聖稜線上的日出美景啊！

▲2022跨年－雪霸聖稜線上的日出美景可不能錯過。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





2022跨年精選3－跨年野一下！

今年就是要Chill一下！徹夜不眠實在太傷身，也可以考慮到戶外露營野放一下，以草皮為床、星空為被，讓自己和自然融為一體，輕鬆和家人朋友放心森呼吸。





#1 宜蘭東風夢幻露營

來到宜蘭夢幻露營，在這片用心維護生態平衡的天然營地上，你可以自在地放空、投入自然森活，跟家人朋友一同享受悠哉的時光。夜幕下的晚宴是夢幻露營的重頭戲，宜蘭小農廚師運用當季食材，精心設計無菜單Buffet宴席，為新的一年拉開美好的序幕！在這溫暖的氛圍下，別用了為在過去一年不斷努力的自己拍拍手，以及許下對2022年的自己的期待與祝福。

▲2022跨年－到宜蘭東風夢幻露營享受放空自在的跨年連假吧！ （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





#2 南投巴庫拉斯秘境野營

冬季限定才開放的巴庫拉斯絕美秘境露營，怎麼能不趁跨年時候去體驗一下呢！在山谷中親手製作野炊用具，晚上冉冉營火升起，伴著星空享用野炊無菜單豪華戶外私廚料理！第二天乘上獨木舟，沿著濁水溪經過壯觀高聳的峽谷絕壁，以及衝破數不盡的刺激急流，讓您難以忘懷！

▲2022跨年－集美味、刺激、浪漫於一身的巴庫拉斯絕美秘境露營。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





#3 宜蘭松蘿湖畔野營

從沒試過在湖畔野營嗎？那今年跨年的三天連假，就為自己安排到靜謐的森林，享受身心靈寧靜的露營之旅吧！走過泥濘山路來到雲霧繚繞的松蘿湖旁，紮起帳篷，一邊享受湖畔的安寧，一邊享用營火晚餐。夜晚月亮高掛樹梢，滿天的星斗如夢似幻，倘仰星空，就讓閃爍的星光為你新的一年加添勇氣吧！

▲2022跨年－在夢幻銀白的松蘿湖畔露營倒數，一起歡慶2022年。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





2022跨年精選4－元旦迎晨曦！

迎接2022第一道曙光！台灣四面環島，到各地的海邊衝一波日出大景吧！看著太陽從海岸線緩緩升起，陽光將天空渲染成一片金澄澄的橘黃色，如夢似幻，讓人特別感動。





#1 龜山島海上日出

在2022年第一天，圓一個熱血航海夢吧！乘船出海看全球最奇特造型島嶼宜蘭龜山島，站上甲板，帶著自己今年的新願望，等待火紅的太陽在日出之時海平面上躍出曙光的那一刻，彷彿為巨大的神龜戴上一頂美麗的帽子！或許還有可能和最可愛的海中精靈海豚，來個意外的相遇小約會唷！

▲2022跨年－帶著願望出航，迎接宜蘭龜山島跨年日出美景。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





#2 日月潭SUP

說到日出，當然也不能錯過潑墨畫般柔美的日月潭晨曦！清晨的日月潭像是披上了薄紗，日光透過水氣折散，整個湖面上洋溢著浪漫氤氳氛圍！站在SUP上欣賞晨曦灑落的湖光瀲灩，難以言喻的平靜與感動在心中，煩惱都拋到九霄雲外，為新的一年展開難以忘懷的第一頁！

▲2022跨年－日月潭SUP體驗可享受寧靜的日月潭晨曦時光。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





#3 東河日出SUP

台東東河一直是熱門的觀日地點。踩在立式划槳（SUP）上，站在台東舊東河橋馬武溪出海口，一來可以欣賞到海景與日出曙光，還可以穿梭在有「帝王石」之稱的白色石灰岩特殊景觀之間。不想熬夜倒數的朋友，可以考慮給自己一個另類元旦的難得體驗喔！

▲2022跨年－不用出國也能擁有最棒的台東東河日出SUP體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





2022跨年精選5－新年泡暖湯！

每當到了一年的尾聲，天氣逐漸變冷，不如就在冷冷的跨年夜泡個湯吧！一腳踏入溫熱的泉水，暖流從腳底流到心房，彷彿一年的疲憊被洗淨了，也被注入滿滿朝氣，做好準備，迎接2022年！





#1 綠島朝日溫泉

綠島的溫泉是罕見的海底溫泉，只要到綠島旅遊通常都會安排去泡湯。雖然今年朝日溫泉因為整修只開放下午到晚上的時段，但是趁著夜晚在海邊一邊聽著海浪聲、一邊泡暖湯，洗去2021的不開心，徜徉在滿天星斗下，徹底釋放身心靈。第二天再到沙灘迎接2022年第一道曙光，新的一年也從這裡揭開令人期待的序幕。

▲2022跨年－到綠島泡海水溫泉，享受遠離喧囂的跨年假期。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





#2 台東栗松溫泉

▲2022跨年－到台東探秘全台最美野溪秘境「栗松溫泉」。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

白色的鐘乳石柱、翠綠色的溫泉草、黃褐色的碳酸鈣沈澱物，構成台東海端的栗松野溪溫泉擁有著七彩絢爛的絕景。若要親眼一睹這夢幻色彩，得經過一番努力，徒步、攀岩、涉水，還要挑戰陡坡直下才能成功抵達栗松野溪溫泉。但相信只要完成這樣富有挑戰性的體驗，相信在新的一年、面對挑戰時，你一定也能夠旗開得勝！





#3 萬榮野溪溫泉

萬榮野溪溫泉是全台獨一無二位於峭壁上的洞穴野溪溫泉，就隱藏在花蓮溪上游的萬里溪。這是以前台電開掘水利時湧出的天然溫泉，溫度適中、泉質佳，另外還有富含礦物質的極品溫泉泥，想要養顏美容的愛美之人可千萬不要錯過了。

▲2022跨年－冬天泡湯趣！到萬榮野溪溫泉享受極品溫泉泥。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）





想知道全台更多熱門主題旅遊內容，請上「Tripbaa趣吧！旅遊平台」