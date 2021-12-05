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2021臺南國際美食論壇開講 世界級餐飲跨界翹楚齊聚

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透過美食分享，成就了人與人的美好情誼。　圖：shutterstock／來源
透過美食分享，成就了人與人的美好情誼。　圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】《米其林指南》邁入臺灣已3年時間，更在今年8月宣布，臺南將於2022年納入評鑑！面對餐飲全球化的趨勢浪潮，臺南市政府觀光旅遊局特別舉辦「2021臺南國際美食論壇」，邀請6位菁英專家進行專題分享，講述國際名廚、跨領域專家的餐飲獨到見解，匯聚駐台大使、臺南姊妹城市代表參與，形塑既國際且在地的美食論壇饗宴。

▲2021臺南國際美食論壇_米其林星級餐廳香港籍主廚林明健。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲2021臺南國際美食論壇_米其林星級餐廳香港籍主廚林明健。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

▲2021臺南國際美食論壇_外籍菁英主廚Nicholas Pena Alvarez CMC。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲2021臺南國際美食論壇_外籍菁英主廚Nicholas Pena Alvarez CMC。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

臺南市是臺灣著名的古都，有著獨具的歷史文化底蘊，造就了美食的豐饒養分。臺南市長黃偉哲表示，南科快速崛起，正在掀起史上最大的「南漂」遷徙潮，帶動著住房、交通、教育等新需求，適逢米其林評鑑首度納入臺南，此時談飲食的升級再適合不過。美味，最能串連人和人的聯結，他透過舉辦「2021臺南國際美食論壇」，以世界的觀點傳遞臺南美食的獨特性！

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，「2021臺南國際美食論壇」將由外籍菁英主廚Nicholas Pena Alvarez CMC (葛艾睿）、米其林星級餐廳香港籍主廚林明健率先主講，探討國際對於美食的客觀定義，隨後由跨領域專家接棒開講，包括食材達人徐仲、飲食生活作家葉怡蘭和陳靜宜、健康指標專家李婉萍營養師，從物產豐饒、特色獨具、風土民情、品質安全等面向切入，以多元視角分享臺南美食近四百年來在文化融合下的優雅質變。

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米其林 觀光 香港

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