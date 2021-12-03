快訊

黑煙沖天！三重果菜市場周邊起火 延燒3間連棟鐵皮屋

確定了！阿羅哈客運14日停止營運 受理退款時間曝光

叮叮噹！ 「東京車站薑餅屋」現身台北 輕鬆享用聖誕節慶外帶火雞禮籃

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：JR東日本大飯店台北／提供
圖：JR東日本大飯店台北／提供

東京車站造型薑餅屋擺飾。　圖：JR東日本大飯店台北／提供
東京車站造型薑餅屋擺飾。　圖：JR東日本大飯店台北／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】溫馨的聖誕佳節即將來臨，台北街頭已開始看到張燈結綵的聖誕裝飾了。JR東日本大飯店台北自12/1起有聖誕樹及大廳的聖誕裝飾外，也在其飯店１F 烘焙坊「PREMIER SWEET」旁，展示全台首創以「東京車站」為發想製作而成的薑餅屋。東京車站由設計師辰野金吾設計，於 1914 年啟用後便一直是重要的東京城市印象之一。由日籍行政主廚所領導的西點團隊，將以精湛技巧展示特殊造型薑餅屋，在聖誕佳節向兩座深具歷史意義的建築致敬。

▲PREMIER SWEET-聖誕主題西點。　圖：JR東日本大飯店台北／提供
▲PREMIER SWEET-聖誕主題西點。　圖：JR東日本大飯店台北／提供

「去日本吧」 HAYASE 懷石晚餐住宿專案贈JR優惠劵

此外，飯店也推出聖誕節限定菜單，包括聖誕節慶主題自助餐、期間限定原創聖誕蛋糕以及由主廚精心製作、可以輕鬆在家中享受的外帶火雞禮籃。聖誕節住宿專案主打以行政房型搭配「HAYASE」懷石套餐為主軸，同時本專案加贈 JR 東日本鐵道的JR PASS 周遊券的半價優惠券兩張，折扣高達日幣兩萬元。而行政房型包含的行政酒廊服務也包含在專案當中，包括品嚐日本清酒及哈根達斯等熱門品項。邀請民眾趁此佳節大膽作夢，悠閒體驗飯店內設施。

▲火雞禮籃預約外帶。　圖：JR東日本大飯店台北／提供
▲火雞禮籃預約外帶。　圖：JR東日本大飯店台北／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

聖誕節 東京 蛋糕

延伸閱讀

玩遍飯店各房型、1小時免80！小鹿文娛「買3千送3千」

中華電推優惠 建點數生活圈

提高國際客戶看展意願 貿協擬專案申請買家來台

Mazda CX-5「暖心禮馭」專案！高額0利率、5年原廠保固再加贈免費基礎保養！

相關新聞

八里吹風、平溪鐵道、北海岸輕旅！ 5條「探索新北小旅行」人文自然遊程

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入12月，飄來濃濃的節慶氣息，眾所矚目的「新北歡樂耶誕城」，將於12/3開城，除了欣賞樂高聖誕樹、迎新添行頭外，到戶外走走，對身心也很重要！ 新北市政府觀光旅遊局局

全台「跨年煙火秀」＋演唱會卡司！台北101、新北跨河煙火　義大還能賞流星&夜空水母

年末將至，備受矚目的煙火秀、跨年活動及演唱會陸續曝光，讓不少人都萬分期待能夠安排適宜的行程揮別2021、迎接嶄新2022，今天為大家分享已公開的活動消息，如有新動向也會持續更新，大家不妨安排好時間療癒

雪花隨風飄～打卡不能少！ 「2021必訪聖誕樹」每一棵都夢幻絕美

雪花隨風飄，花鹿在奔跑～2021倒數最後一個月，聖誕節的幸福氣氛也開始濃厚了起來，說到這個浪漫的節日，怎麼能夠少了聖誕樹呢！今天《網路溫度計》就帶大家一起來看看，2021年有哪些值得踩點打卡的超夢幻聖誕樹！

星宇航空「曙光雙機」開賣！3種選擇、飛宮古島上空

想念飛行嗎？星宇航空首次推出曙光班機，共有JX8168「台北-台北」、JX8811「台北-台東」，以及JX8822「台東...

帶小孩出國超簡單！「嬰兒及孩童機票」相關規定一次看

帶小孩出國機票怎麼買？買機票時，除了一般票之外，總會看到選項有「孩童票」及「嬰兒票」，那他們的差異究竟是什麼呢？小編聽見大家的疑惑了，特別整理幾大嬰兒、兒童機票會遇到的問題、各大航空公司相關規定，有需要帶小小孩出門的旅人們，快來看看吧！

「史努比聖誕樹、燈海隧道」台北最美耶誕亮點！中山站還有史努比巡迴展免費逛

不是史努比控也會愛的最萌耶誕行程！今天與大家分享台北捷運中山站全新亮相的「史努比聖誕樹」、燈海美景及全台首站「花生漫畫巡迴展」，一系列亮點讓大家在同個地點就能免費美拍，還能爽逛可愛特展，鐵粉更要衝一波

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。