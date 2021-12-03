叮叮噹！ 「東京車站薑餅屋」現身台北 輕鬆享用聖誕節慶外帶火雞禮籃

東京車站造型薑餅屋擺飾。 圖：JR東日本大飯店台北／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】溫馨的聖誕佳節即將來臨，台北街頭已開始看到張燈結綵的聖誕裝飾了。JR東日本大飯店台北自12/1起有聖誕樹及大廳的聖誕裝飾外，也在其飯店１F 烘焙坊「PREMIER SWEET」旁，展示全台首創以「東京車站」為發想製作而成的薑餅屋。東京車站由設計師辰野金吾設計，於 1914 年啟用後便一直是重要的東京城市印象之一。由日籍行政主廚所領導的西點團隊，將以精湛技巧展示特殊造型薑餅屋，在聖誕佳節向兩座深具歷史意義的建築致敬。

▲PREMIER SWEET-聖誕主題西點。 圖：JR東日本大飯店台北／提供

「去日本吧」 HAYASE 懷石晚餐住宿專案贈JR優惠劵

此外，飯店也推出聖誕節限定菜單，包括聖誕節慶主題自助餐、期間限定原創聖誕蛋糕以及由主廚精心製作、可以輕鬆在家中享受的外帶火雞禮籃。聖誕節住宿專案主打以行政房型搭配「HAYASE」懷石套餐為主軸，同時本專案加贈 JR 東日本鐵道的JR PASS 周遊券的半價優惠券兩張，折扣高達日幣兩萬元。而行政房型包含的行政酒廊服務也包含在專案當中，包括品嚐日本清酒及哈根達斯等熱門品項。邀請民眾趁此佳節大膽作夢，悠閒體驗飯店內設施。

▲火雞禮籃預約外帶。 圖：JR東日本大飯店台北／提供

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