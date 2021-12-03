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首創AR虛擬燈區！ 「2021台北燈節」線上線下齊同樂 12／17萬華登場

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台北燈節AR虛擬燈區，下載專屬手機APP，即可身歷其境。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
台北燈節AR虛擬燈區，下載專屬手機APP，即可身歷其境。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】2021台北燈節「七彩八寶新世界」將於12月17日至12月26日在萬華艋舺舉行，除了日前亮相的主燈「NEW」及三大主題燈區之外，今年活動內容豐富多元，包含今年「首創的AR科技虛擬燈區」，以及專為小朋友打造的國際肖像明星燈區，邀請到家喻戶曉的三麗鷗家族及「汪汪隊立大功」，另外也邀請表演藝術家-宋少卿及台北曲藝團演出「講·艋舺」單元，歡迎大朋友、小朋友一同來萬華艋舺賞燈，度過特別的12月耶誕假期!

2021台北燈節「線上X線下」混合式

臺北市政府觀光傳播局李麗珠副局長表示，燈節期間除了萬華艋舺現場燈飾及舞台展演外，活動期間將在官網線上播出限定節目，邀請名人參加《燈節大來賓》聊艋舺、猜燈謎、玩遊戲，及《世界看見艋舺》節目看看外國朋友看了會跳舞的主燈的反應，還有《線上賞燈趣》一探燈飾影像與藝術家專訪，超多豐富線上節目讓您隨地都能「逛燈節」!直播期間也將不定時出現QR Code，只要拿出手機掃描即可填寫抽獎資料參加「看直播抽汽車活動」，掃越多次中獎機會越大!

▲臺北市政府觀光傳播局副局長李麗珠與策展藝術家李明道Akibo老師等記者會合影。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北市政府觀光傳播局副局長李麗珠與策展藝術家李明道Akibo老師等記者會合影。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

創新AR科技 三大超現實賞燈體驗

這次台北燈節將傳統揉合現代科技，首創AR科技虛擬燈區，全新的多元賞燈體驗，絕對讓民眾耳目一新。活動創意總監李明道Akibo表示，AR技術已經是現在很重要的科技元素，今年更與研發團隊共同開發虛擬燈區，民眾只要在活動官網或到活動現場掃QR code，下載專屬手機APP，即可身歷其境，享受到超現實的視覺體驗。

闔家一起賞燈 三麗鷗家族及汪汪隊立大功將現身燈節

今年特別將好好看公園規劃成小朋友最愛的國際肖像明星燈區，邀請到家喻戶曉的三麗鷗家族，包含Hello Kitty、布丁狗、雙星仙子還有「汪汪隊立大功」現身活動現場帶來可愛的專屬花燈，活動也特別安排了5場IP見面會，屆時這些肖像明星將會親臨現場，與大小朋友一起同樂。

▲2021台北燈節 國際肖像親子燈區-三麗鷗。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲2021台北燈節 國際肖像親子燈區-三麗鷗。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

穿越300年 宋少卿帶你認識萬華艋舺歷史

2021台北燈節選在富有人文歷史的萬華艋舺舉辦，曾經是台北發源地之一的舊城區，承載了豐富的歷史故事，今年特別邀請表演藝術家-宋少卿及面白大丈夫-董軒耿賢，還有台北曲藝團80、90後相聲男團加上喜劇演員黃逸豪，以幽默輕鬆的方式，演出講·艋舺線上單元，帶著民眾穿梭時空，了解萬華地區的歷史及人文特色。

精彩燈節別錯過 不可不知交管措施

12月17日起活動周邊將實施交通管制，部分路段則全線封街禁止通行，包含貴陽街二段(長沙-西昌)、康定路(和平西路-艋舺大道以及西園路一段-梧州)、廣州街(梧州-環河)、浯州街(桂林-和平)、西昌街(桂林-廣州)主要道路，以及舊西園路、康定路（長沙街到艋舺大道）部分巷弄，詳細的交通管制資訊可上官網查詢，因活動期間周邊多處停車格取消，請欲觀賞燈節民眾，搭乘捷運及大眾運輸工具前往，避免開車擁塞、破壞玩興。

▲臺北市政府觀光傳播局副局長李麗珠帶領2021台北燈節團隊與14家旅遊業者合作，推出專屬遊程。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供
▲臺北市政府觀光傳播局副局長李麗珠帶領2021台北燈節團隊與14家旅遊業者合作，推出專屬遊程。　圖：臺北市政府觀光傳播局／提供

另外，配合2021台北燈節長達10天的精彩活動，各大觀光旅遊業者也相繼推出精彩的旅遊行程，包括14家旅行社、共22條專屬套裝行程，歡迎全台民眾趁著耶誕假期帶著家人來臺北參加燈節並旅遊，感受繽紛、快樂的歲末時光。

活動資訊：

台北燈節官方網站 https://2021lanternfestival.taipei/tc/index.php

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