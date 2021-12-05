市集、茶席、星空音樂會！ 茂林原民文化盛宴真有「藝」思

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著新冠疫情趨緩，國內旅遊逐漸復甦，交通部觀光局茂林國家風景區管理處為推廣轄內部落產業及文化，推出「與山時光-大地有藝思」系列活動。結合原住民族歌舞、藝術、文化與在地生活等，帶領民眾前往轄區內體驗、認識原民部落的特色，一起共度冬日美好時光，發現這大地真有「藝」思。

▲茂管處推出「與山時光-大地有藝思」系列活動。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

「與山時光-大地有藝思」系列活動，將結合已邁入辦理第四年的「山那邊的市集」及首次辦理的聯合茶席活動「原‧森茶席」、「KELU！夜山星空音樂會」等精彩活動，從2021年12月開始到2022年3月，讓民眾從冬季到春暖花開的春季，都可以享受這結合「山景X藝術」交織的原民文化盛宴。

▲「山那邊市集」集點抽獎與DIY體驗。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

「山那邊市集」本次將分為高雄場次及屏東場次，分別在高雄六龜新威森林公園及屏東霧台神山部落辦理，由高雄場率先開跑，自本週12月4日開始至12月26日止的每週六、日辦理，而屏東場則在明年2月16日開始至3月6日的每週六、日與大家共度周末時光，市集現場不僅有消費集點抽獎活動、現場打卡按讚還送小禮物，另市集每場皆有不同的免費DIY體驗供民眾現場體驗，名額有限送完為止。

▲「山那邊市集」。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

「原‧森茶席」則是邀請轄內以產山茶聞名的桃源區、六龜區的在地業者，在2022年3月19-20日共計兩天，在六龜新威森林公園的林蔭下，邀請民眾感受藝術之美、品嚐山茶之味。 而「KELU夜山星空音樂會」則預計在明年3月26-27日在屏東三地門地磨兒藝術公園登場，將會邀請轄內知名的原住民歌舞團體蒞臨演出，包含希望合唱團、安坡勇士舞等。

▲「山那邊市集」現場表演。 圖：茂林國家風景區管理處／提供

活動資訊：

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