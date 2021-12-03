農曆春節9天連假怎麼玩？雄獅4大主題行程早鳥優惠 離島買氣最夯

雄獅旅遊精選春節商品，推出「開運祈福、賞花採果、暖心泡湯、離島渡假」四大主題；圖片／雄獅旅遊提供

2022年農曆春節假期自1月29日至2月6日，共有9日連假，根據雄獅旅遊觀察，自11月春節旅遊商品上架以來，即接到許多民眾預訂，其中以離島旅遊行程最為熱門，其次為宜花東地區，顯示目前仍無法出國渡假，除了可飛到離島感受不一樣的年節風情，能遠離塵囂、親近自然的戶外活動也是適合全家出遊的選擇。為讓旅客能愉快渡過年節假期，雄獅旅遊精選春節商品，推出「開運祈福、賞花採果、暖心泡湯、離島渡假」四大主題，北、中、南各地皆可出發，旅客於12月31日前報名指定產品可享早鳥優惠，兩天一夜每人優惠500元；三天兩夜最高優惠1千元。

雄獅旅遊特別精選南投竹山紫南宮、台中大甲鎮瀾宮、台南南鯤鯓代天府、宜蘭北后寺等；圖片／雄獅旅遊提供

開運走春就到廟宇祈福，祈求新年平安順利

每至年節時刻，到廟宇祈福來年平安順利為許多民眾的走春行程之一，雄獅旅遊特別精選南投竹山紫南宮、台中大甲鎮瀾宮、台南南鯤鯓代天府、宜蘭北后寺等知名廟宇結合行程，帶旅客時來運轉一整年。行程推薦「杉林溪竹山紫南宮走春2日」，帶旅客賞花走春，祈求整年度財運滾滾，每人6,899元起；「賀歲嘉義五星耐斯3日」造訪多處嘉義知名景點，再到大甲鎮瀾宮走春祈福，每人8,999元起。

雄獅旅遊推出春節「賞花採果」行程，帶旅客一覽滿山花海的繽紛美景；圖片／雄獅旅遊提供

雄獅嚴選全台賞花秘境，春季不只可以看櫻花

台灣春季百花盛開，最知名的賞花景點莫過於武陵農場賞櫻，但除了眾所皆知的櫻花之外，還有鬱金香、波斯菊、炮仗花海等私密景點，為此雄獅旅遊推出春節「賞花採果」行程，帶旅客一覽滿山花海的繽紛美景，親自體驗採果的樂趣。行程推薦「宜蘭馬告神木2日」每人9,499元起，前往全台最大檜木神木園「馬告生態公園」、崙埤櫻花公園、鮮採水果體驗；「九寮溪櫻花採果趣2日」每人6,799元起，漫步於九寮溪生態園區櫻花林中，體驗鮮採金桔製作金桔茶的趣味。

本次農曆春節雄獅旅遊也結合全台五大知名泡湯景點，行程推薦「宜蘭五星村却2日」入住；圖片／雄獅旅遊提供

五大知名泡湯地點，坐擁百萬夜景享五星飯店雙湯池

擁有豐富地熱資源的台灣，溫泉頗負盛名，本次農曆春節雄獅旅遊也結合全台五大知名泡湯景點，包含宜蘭鳩之澤溫泉、礁溪溫泉、台東知本溫泉、四重溪溫泉、東埔溫泉，帶旅客放鬆紓壓。行程推薦「南投東埔溫泉２日」每人6,699元起，享受自日治時期即被開發的東埔溫泉；「宜蘭五星村却2日」入住宜蘭五星村却酒店擁百萬夜景，享碳酸氫鈉泉、奈米牛奶浴雙湯池，每人7,900元起。

自11月春節旅遊商品上架以來，其中以離島行程最為熱賣。行程推薦「樂遊大小金門3日」；圖片／雄獅旅遊提供

春節搭機偽出國，享金門溫體牛肉火鍋吃到飽

台灣澎湖、金門、馬祖三大離島別具風情，旅客也可趁著春節連假搭機飛往離島與家人共度不一樣的新春佳節。行程推薦「樂遊大小金門3日」每人11,900元起，安排金門知名景點、再到主打溫體牛火鍋的金牪餐廳享牛肉火鍋吃到飽；「賀歲澎湖自由行３日」每人13,900元起，結合住宿交通，讓旅客彈性規劃出遊行程，其中更加碼贈送每人原價968元喜來登海港自助晚餐，此外針對親子旅客，限量推出價值3000元的「四季澎湖灣親子樹屋房型」免費升等。

「賀歲澎湖自由行３日」針對親子旅客，限量推出價值3000元的「四季澎湖灣親子樹屋房型」；圖片／雄獅旅遊提供

春節自由行、訂房，彈性安排出遊行程

此外也有自由行商品，結合自駕、火車、高鐵等不同交通載具，讓旅客彈性規劃遊程，其中年節期間常常一位難求的東部火車票，推出保證有位，「花蓮自由行3日」含一晚飯店住宿，每人4,208元起；「高雄高鐵自由行3日」含北高來回高鐵車票加上一晚高雄住宿及汽車租賃，年底前報名享599元折扣，每人最低7,761元起。訂房部份，雄獅旅遊也與全台各大知名飯店合作，高雄福華飯店含早餐，每間3,500元起；台北和苑三井花園飯店，每間2,588元起。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/200200