八里吹風、平溪鐵道、北海岸輕旅！ 5條「探索新北小旅行」人文自然遊程

新北市擁有許多濱海親山步道，風景優美。 圖：旅奇週刊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】進入12月，飄來濃濃的節慶氣息，眾所矚目的「新北歡樂耶誕城」，將於12/3開城，除了欣賞樂高聖誕樹、迎新添行頭外，到戶外走走，對身心也很重要！

▲新北歡樂耶誕城將於12月3日登場。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局局長蔣志薇表示，12月除了必訪的「新北歡樂耶誕城」之外，歡迎遊客到板橋安排一日小旅行，在板橋有許多值得造訪的人文藝術景點，比如：距離新北耶誕城車程約20分鐘的「435藝文特區」，結合藝術與生活的公共休憩空間，除了展出各項展覽的藝文展場外，還有收藏3,000多件玩具的臺灣玩具博物館佇立其中，廣大的綠地更是闔家大小最棒的休閒場域。

距離「435藝文特區」車程不到15分鐘的「林本源園邸（板橋林家花園）」，是板橋被列入國定二級古蹟的重要歷史建築，古意盎然的庭園與迴廊建築，非常值得闔家大小參訪遊覽；結束林家花園的探訪，步行約11分鐘即可抵達傍晚開始營業的知名「湳雅夜市」，舉凡各式傳統小吃在這裡都可一次滿足！此外，更推薦五條探索新北市的五條自然人文遊程，提供週末假日遊憩。

5條探索新北旅遊推薦路線 自然人文漫旅全搜羅

喜歡遠離都市、貼近自然人文的民眾，新北市觀光旅遊局也推薦了5條「3放1留」的小旅行規劃，讓民眾放下3C、放慢腳步、放心用力玩，甚至在當地多留一宿，用心感受身邊的人文風景。

【路線一】漫遊山海大觀，淡水八里夕日吹風

新北市最經典的旅遊路線之一，就屬淡水八里河畔之旅，「淡水老街」為國際旅客必訪景點，沿路美食伴隨當地人文景緻與古蹟，是新北市重要的人文資產與景觀，民眾亦可於淡水搭乘渡船前往「漁人碼頭」，盡享美不勝收的金黃色夕陽灑落波光粼粼河面，於此住上一晚，隔日一早前往八里探訪臺灣第一座市立考古博物館「十三行博物館」，探索距今1,800至500年前臺灣早期鐵器時代文化，為淡水八里河畔之旅畫下完美句點。

▲鶯歌陶瓷博物館。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【路線二】探訪繁華，鶯歌三峽雙城人文之旅

以製陶聞名的鶯歌，老街上處處擺放著各式設計迥異的陶器、瓷器作品，遊走其間如同身處藝術展，在這裡民眾可以跟著製陶老師，親手體驗拉胚與捏陶的DIY樂趣。全國首座陶瓷專業博物館「鶯歌陶瓷博物館」，則展示了燒窯技術，就連建築體外觀也是一座藝術品，採以清水模和鋼骨呈現，是網美拍照打卡聖地之一！古名「三角湧」的三峽，是全國172條老街中最長、保存最完整的一處，260公尺全都是老建築重新翻修，非常推薦民眾一訪；1767年創建的「三峽長福巖」又稱為「三峽清水祖師廟」，精彩的石刻、石雕以及飛簷，都具有極高的藝術價值，來到新北絕對不可錯過！

▲十分瀑布。 圖：shutterstock／來源

【路線三】鐵道人文尋旅，深坑平溪風華記行

漫步在充滿懷舊風情的「深坑老街」，最知名的就是深坑臭豆腐！民眾可在此感受老街風情、品嚐各家獨具特色的豆腐料理。之後可搭乘795臺灣好行木柵平溪線，抵達天燈的故鄉「平溪」，漫步在平溪老街上，除了可感受天燈冉冉升空的感動，也有許多在地特色文創小物；於此住上一宿，隔日一早前往「十分瀑布園區」，跟著聲音逐漸清晰的瀑布聲，臺版尼加拉瀑布的壯觀場景，新北市觀光旅遊局推薦民眾一定要親自感受體驗！

▲野柳地質公園。 圖：shutterstock／來源

【路線四】海洋與人文探索，北海岸輕旅綜覽

「野柳地質公園」的奇岩怪石，始終都是國際旅客造訪新北必遊景點之一，園區內知名的女王頭、燭臺石、豆腐岩等，每一種岩石都有不同的生成原因，獨具特色；除了此處，新北市瑞芳區知名的「南雅奇石」也是北海岸路線中必訪的特色景點，距離「南雅奇石」車程約20分鐘，沿著蜿蜒的山路，即可抵達帶有孤寂沉靜之美的「九份」，每處樓梯、轉角，都擁有不一樣的景緻，夜幕低垂、逐漸亮起的紅燈籠，彷彿回到風華絕代的黃金年代，住上一晚，更能同時感受九份夜晚與日昇的不同風情。

▲烏來_部落織帶體驗。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【路線五】感受蒸騰舒暢，探訪烏來原民風情

烏來是新北市唯一的山地原住民區，走在烏來老街，感受濃厚的泰雅族文化風情，沿途充滿原民風情的手工藝品、馬告香腸、小米蔥餅等，都值得停下腳步！代表臺灣北部低海拔溪流峽谷生態環境的「內洞森林遊樂區」，舊時稱為「娃娃谷」，沿途步道綠樹成蔭，蕨類植物生態豐富，溪水澗流伴隨滿滿芬多精，非常推薦民眾走一趟，感受身心全然放鬆的絕佳體驗。

新北市觀光旅遊網：https://newtaipei.travel

「2021新北歡樂耶誕城」：https://christmasland.ntpc.gov.tw/

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野