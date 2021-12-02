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與環境共好！「職人帶路 田野走讀」環遊大地藝術 體驗原住民生活

欣傳媒 / 欣傳媒

臺東具有得天獨厚且豐富的大自然的資源，水保局也持續協助在地企業生根發展，經由本次行程感受臺灣東部的農村社區企業之轉型與升級，同時也創造出產地到餐桌最短的距離，讓在地食材直接變成餐桌上的在地原住民(排灣族)特色風味餐，最後藉由原住民特色的文化導覽及傳統技藝活動，也讓特色農村的生活體驗留下美好的印記。另外本局自109年起連續3年推動大地藝術祭、漂鳥197以縱谷美麗的197縣道作為藝術舞台，邀集藝術家團隊駐村創作，遊客可以沿途欣賞縱谷地景與藝術結合。實地體驗、走訪臺東，行程有美景、有美食、有在地人文風情、也有人與環境共好的實地感受。

臺東有美景、有美食、有在地人文風情，也有人與環境共好的實地感受；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
臺東有美景、有美食、有在地人文風情，也有人與環境共好的實地感受；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

臺東縣金峰鄉的小米學堂是國內首座以原住民傳統文化農糧「小米」為主題的體驗教育場館，提供排灣文化導覽以及傳統技藝，透過導覽解說、射箭、擲矛、手做小米吊飾…等活動，體驗部落特有的傳統技藝。而在池上，由一對返鄉青年夫妻所創立的源天然，推廣自然農法耕作，成立農遊體驗營，安排碾米廠體驗，品嘗自然農法栽種專利品種黑米和其他在地食材所做成的握便當

小米學堂；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
小米學堂；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

小米與排灣族人的文化及生活密不可分，遵循著部落先人們的智慧，在這塊土地上持續耕作小米，因為相信小米不僅是原住民文化的根，也是和世代祖靈最深的連結，為了留存完善的小米知識以及延續小米文化精神，因此小米學堂誕生了。在水火淨身儀式之後開始一場傳統的部落文化行，執行長高世忠透過部落裡的彩繪牆-文化故事牆，介紹部落遷移史與大自然的共生共存，帶領大家隨著歌聲舞動身軀學習部落傳統舞蹈，拿起弓箭、矛及彈弓體驗部落文化生態及生活技能，安排祝福小米吊飾DIY，為自己製作一個充滿原民文化的祝福。

小米故事館、 水火儀式 、搗小米 頂上功夫、刺福球文化巡禮；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
小米故事館、 水火儀式 、搗小米 頂上功夫、刺福球文化巡禮；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
小米故事館、 水火儀式 、搗小米 頂上功夫、刺福球文化巡禮；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
小米故事館、 水火儀式 、搗小米 頂上功夫、刺福球文化巡禮；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
小米故事館、 水火儀式 、搗小米 頂上功夫、刺福球文化巡禮；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
小米故事館、 水火儀式 、搗小米 頂上功夫、刺福球文化巡禮；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

源天然由返鄉青年羅永昌、范逸嫻夫妻所創立，坐落臺灣冠軍稻米產區--池上，以自然農法栽種專利品種黑米，綠色保育、友善環境，並且服膺里山倡議精神，獲產銷溯源與多項獎項肯定，參加源天然的農遊體驗營，在創辦人羅永昌的帶領下，走訪縱谷大地藝術系列，這個藝術系列活動是2017年由行政院農業委員會水土保持局臺東分局發起「萬物糧倉．大地慶典」計畫，以花東縱谷作為地域範疇，實踐翻轉在地經濟實踐，打造立基於生態美學之上的縱谷新品牌，隨後回到碾米工廠學習體驗打穀碾米過程，午餐享用以源天然的池上白米、胚芽糙米與黑纖米製成的握便當，色香味俱全，不僅是吃得開心、更是吃得安心。

縱谷大地藝術作品；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
縱谷大地藝術作品；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

深入理解稻米的營養價值與黑纖米的特色；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
深入理解稻米的營養價值與黑纖米的特色；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
深入理解稻米的營養價值與黑纖米的特色；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局
深入理解稻米的營養價值與黑纖米的特色；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

行政院農業委員會配合振興五倍券，推出農遊券，鼓勵民眾至農遊券合作之場域消費，以促進農村在地商機復甦，農委會還推出只要單筆滿1000元(不含農遊券使用額度)，並於111年1月30日前至農遊券APP完成登錄發票或紙本五倍券，即可參加第二階段農遊券抽獎活動，預計在111年2月9日加碼抽出58萬張，另外可再同步參加農委會滿千週週抽好禮活動，有超過5,000份的農村大禮等著您。

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農村 美景 便當

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