從宜蘭石城—新北馬崗 「東北角海岸線」一條通！

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（以下簡稱東北角管理處）推動的「台灣好行-宜蘭東北角海岸線」去年8月開通以來，經一年多來透過與新北市、宜蘭縣政府合作，於日前從宜蘭的石城延駛至新北馬崗，藉此延線串連，讓至東北角旅遊的遊客不用再為公車無法連接而感到不便，可以更輕鬆的暢遊東北角各轄區景點。

▲「台灣好行-宜蘭東北角海岸線」將從宜蘭的石城延駛至新北馬崗連線，輕鬆暢遊東北角各區。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

東北角管理處馬惠達處長表示，透過台灣好行的各線行使，包含「黃金福隆線」、「壯圍沙丘線」、「宜蘭東北角海岸線」，深入各大相關景區，打通轄區動脈，提供給旅人更多的選擇，從北邊的南雅、鼻頭、龍洞的灣岬交錯的美麗景色與步道之旅，福隆的自行車旅遊與芒花季可緬懷先人的辛勞，還有最東邊卯澳馬崗美麗小漁村，海的故事讓人驚艷，也感謝宜蘭縣政府爭取經費打造的五漁村計畫，希冀帶動新的漁業文化體驗，最後再次感謝新北市與宜蘭縣跟本處攜手為旅人提供一個新的旅遊樂趣。

▲壯圍旅遊服務園區-壯圍沙丘。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

▲水湳洞十三層遺址。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處╱提供

宜蘭東北角海岸線也推出「東北角暢遊去」套票，可搭國道客運至宜蘭轉運站轉乘壯圍沙丘線一覽地景藝術作品，接著到烏石港站轉乘宜蘭東北角海岸線邊喝咖啡，還可一邊欣賞遠處的龜山島、傍晚再從馬崗站轉乘黃金福隆線欣賞黃昏時的彩霞滿天、夜晚海面的漁火點點閃爍，快來搭乘台灣好行避開都市塵囂，感受宜蘭東北角的魅力吧！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野