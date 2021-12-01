如何防範Omicron？ 公衛專家呼籲：出入境提高規格、平常心看待

非洲出現新冠病毒新變種B.1.1.529、被世衛組織命名Omicron，自11月初於南非現蹤後，迄今除了非洲南部，已在歐洲以及亞太等十餘個國家出現病例，專家憂心其傳播力可能加劇疫情，為了防範Omicron病毒，各國紛紛祭出入境限制防堵，例如以色列率先採取為期兩週的鎖國政策，日本宣布30日起封鎖邊境，面對新變異株，公衛專家針對台灣現行出入境政策、檢疫措施有何建議？

建議境外移入政策採取高規格

針對台灣現行出入境政策、檢疫措施需要調整嗎？臺灣大學公共衛生學系教授陳秀熙表示，針對境外移入政策要採取高規格作法，最重要的是，基因序列的時效性要加快，能更快地找到境外移入的Omicron變種病毒，再則萬一有境外移入確診個案，需要高規格的集中檢疫措施，再接下來的春節返鄉人潮，需要針對不同國家移入者做滾動式修正。

防疫學會榮譽理事長王任賢則表示，台灣現行出入境政策需要調整，第一，對於出現新變種病毒的國家，台灣要從嚴處理，暫時禁止入境台灣；第二，台灣需加強防疫，不只是延長隔離天數，從7天變14 天，從21天變28天，因為從過去經驗已發現擋不住，主要是檢疫動線的問題，包括防疫旅館、防疫計程車等，重點要放在篩查，現在進來要2天才能有結果，建議當天就要有篩檢結果，把機器移到機場操作，先不要回家，檢疫次數要增加、檢疫時間要更快速；第三，不能只用疫苗擋，這就是疫苗逃脫，所以要加的防線是藥物，把藥物用來預防，疫苗有缺口，會出現突破性感染，加上藥物，一個星期吃一次，可採自費。

針對Omicron新型變株，有些國家採取鎖國政策，台灣需要跟進嗎？；圖片／123RF

鎖國有用嗎？專家建議不如加強檢疫措施

針對Omicron新型變株，有些國家採取鎖國政策，台灣需要跟進嗎？陳秀熙表示，如果這隻病毒隱性感染能力這麼強，鎖國不見得是最好的方法，與其鎖國，不如把檢疫的措施策略做更快速加強，如果鎖國，這個病毒本身的隱性感染沒有提早偵測，即使是小型的境外移入，都可能造成新流行。

王任賢則認為，鎖國要看怎麼鎖？但我們封不了，歐美遇到聖誕節，台灣遇到新年，現在鎖國的國家都是暫時的政策，還要等世界衛生組織的認定。

如何預估Omicron這個新型變異株？陳秀熙表示，之前就預測，大概6個月之後會有新的變種病毒產生，大概就這個時間點，對變種病毒要有平常心，鎖國沒辦法很久，3到6個月都會再起，以後就會變成流感化。王任賢表示，所有的變異株毒性都變差，例如Delta病毒死亡率已降一半，若沒有死亡率威脅的病毒，就變成流感，他估計這個病毒的毒性低，再一、兩個星期就解除危機了。

針對Omicron新型變株，專家建議第三劑疫苗和次世代疫苗政策要滾動修正；圖片／123RF

次世代疫苗政策要修正

新型變種病毒不斷產生，未來如果開放國門要有何準備？陳秀熙認為，變種病毒不斷，比較重要的是，兩劑疫苗覆蓋率還是要到8、90％，對於第三劑的政策，要做更快的滾動式修正，及採用高效率的疫苗施打，來加強因應新型變種病毒，由於新型變種病毒的突破性感染，口罩和社交距離還是沒法鬆懈，加強對境外移入個案的中和抗體檢測，了解免疫保護力，採取針對新型變種病毒的因應辦法。

在新變種病毒威脅下，未來的旅遊型態與跨境間的往來將有何趨勢？陳秀熙表示，疫苗護照在還沒流感化之前，一定會被要求，但如果藥物出來後或新型變種病毒流感化之後，疫苗護照的需求會降低，但現在藥物還是沒辦法完全協助疫苗針對流感化之後的急病重症的完全減少，還有段時間要觀察，變成流感化後之後，要有藥物的治療，才能變成和病毒共存。

王任賢認為，國門是一定要開的，誰也受不了不斷的封鎖，開放國門是趨勢，變種病毒的毒性一定是降低，藥物可補疫苗的不足。這不只是打第三劑疫苗的問題，而是打第二代、第三代疫苗，疫苗也跟不上腳步，變異的速度太快，所以藥物一定要上場，藥物不受免疫突破的影響，不管病毒怎麼變，藥物還是有用。

撰 文／方雯玲 Wenling Fang

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