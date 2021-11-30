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有點市大稻埕店開張！攜手人氣角色好想兔打造喫茶屋

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
「好想兔大臉燒」與「好想兔珍珠鮮奶茶」。圖／聯合數位文創提供
「好想兔大臉燒」與「好想兔珍珠鮮奶茶」。圖／聯合數位文創提供

台北最浪漫的河畔市集─大稻埕碼頭貨櫃市集，是欣賞淡水河夕陽的最佳地點。聯合數位文創旗下商店品牌u.Point有點市，打造全新輕食專賣店「有點市大稻埕店」，帶來兼具創意與美味的IP輕食料理，首檔活動與深受廣大粉絲喜愛的IP角色「好想兔」合作，推出「有點市 X 好想兔甜蜜蜜喫茶屋」，為浪漫氛圍增添一股可愛氣息。

超人氣IP角色好想兔，今年分別與台北松菸與台中驛站推出限時快閃店「好想兔5周年快閃─好想邀你來作客」，各地粉絲紛紛敲碗許願，希望好想兔能延長快閃店時間，主辦單位因此特別將好想兔請到有點市大稻埕店，大受粉絲好評的「好想兔大臉燒」也將重出江湖，並推出「好想兔大臉燒」與「好想兔珍珠鮮奶茶」的一加一最優惠。

有點市大稻埕店現場不只販售好想兔輕食，也將限量販售「好想兔5周年快閃─好想邀你來作客」快閃店限定商品，以及貓小姐Ms.Cat、懶散兔與啾先生、貓美術館catart等熱門原創IP周邊，更多活動詳情，歡迎搜尋粉專「有點市」。

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