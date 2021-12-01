全台「跨年煙火秀」＋演唱會卡司！台北101、新北跨河煙火　義大還能賞流星&夜空水母

年末將至，備受矚目的煙火秀、跨年活動及演唱會陸續曝光，讓不少人都萬分期待能夠安排適宜的行程揮別2021、迎接嶄新2022，今天為大家分享已公開的活動消息，如有新動向也會持續更新，大家不妨安排好時間療癒辛苦一整年的自己吧！

台北101

台北101煙火示意圖。台北101／提供

台北101去年首度推出四面立體「360度輪狀煙火」，煙火秀時長300秒，而今年因應疫情穩定宣佈舉辦歷年規模最大跨年活動，其中官方也宣佈將會施放跨年煙火秀，其中煙火數維持16000發，整體秒數則有望升級，加上贊助情況比去年好，T-Pad燈網回歸將讓整體煙火表演更加驚艷，細節將於12月中旬公佈。

新北跨河煙火

2022煙火模擬圖。圖／新北市政府水利局官網

新北市政府去年首度規劃八里煙火秀，強調比照國慶高空煙火水準，施放長達10分鐘的表演，然而受疫情阻撓只得臨時取消。今年官方表示將會舉辦台灣首場跨河煙火，今年以「光耀新北-1314就愛你」為主題，預計在淡江大橋兩岸施放全台第一場「跨河煙火」，晚間20:22施放長達13分14秒的最浪漫煙火秀。

此次煙火特別細分為9個節目段，主會場位於淡水漁人碼頭，煙火效果再升級，像是高空煙火彈則採用日本七彩千輪（彈中彈）及手工排列3D造型彈，並採用日本升空煙火模式，添裝虎尾引信及生小花煙火，讓人人也能輕鬆拍到璀璨煙火。值得一提的是，新北跨河煙火範圍長達1公里，相當於101大樓高度的2倍，超廣範圍在淡水及八里河岸都能觀賞，另提供直播供民眾在家安心欣賞。

義大世界

義大世界2022跨年煙火秀模擬圖。圖／義大世界提供

義大世界早前成為全台最早曝光的煙火秀消息，作為南台灣最盛大的煙火秀表演，預計於義大世界大草坪施放888秒花火。官方今年邀請國際級工藝大師打造頂級尺玉煙花，更獨家從歐洲引進「冷焰驅動飛行器特效煙火」，首次登台的煙火展演方式將讓煙火如空中的水母躍動，另有升級版「昇曲導付」煙花呈現，小花煙火有些如同流星劃過夜空，再由大尺寸煙火接力，打造令人難忘的璀璨饗宴。

演唱會加碼

臺北最High新年城-2022跨年活動

除了煙火秀，台北跨年活動日前曝光首波卡司名單，由話題網路節目「木曜四超玩」主持群邰智源、KID、謝坤達、溫妮、泱泱和阿部瑪利亞擔綱，而表演嘉賓則有黃小琥、Tizzy Bac、旺福、茄子蛋及動力火車。

圖／臺北最High新年城官網

2022虎彩繽紛 閃耀台中跨年夜

台中跨年由金鐘獎紅毯主持人蔡尚樺、阿KEN主持，活動於水湳中央公園登場，除了有首波公開的頑童MJ116，最新也釋出Ella陳嘉樺及周興哲的登台消息，讓粉絲暌違一年又可以在現場欣賞共襄盛舉。

圖／台中市政府官網

2022台南好Young耶誕跨年系列

台南12月祭出一系列耶誕跨年活動，除了12/19有動力火車的原聲草地音樂會、12/25晚間巨型耶誕演唱會請到徐佳瑩，12/31亦有好Young跨年演唱會，目前最新公開的重磅卡司為艾怡良，後續陣容將陸續曝光。

2022高雄跨年晚會

高雄市政府「2022高雄跨年晚會」今年以雙舞台呈現，作為明年台灣燈會的盛大會前會。「蓬萊舞台」由Sandy吳姍儒與浩角翔起主持，「高流舞台」的演出樂團則有棉花糖、Crispy脆樂團、吾橋有水。

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