入境旅遊超前佈署！臺南榮興、榮美金鬱金香酒店服務升級 獲友善接待認證

榮興金鬱金香酒店打造純歐風血統風格。 圖：葛洛莉旅館集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】臺南是文化美食古都，觀光元素豐厚，成為國旅或入境旅遊客群喜愛的重要城市之一，雖然當前疫情影響觀光大門尚未開啟，藉此提升旅遊接待品質與環境設備優化，成為觀光旅宿產業著力的一部分。

臺南市政府觀光旅遊局也推出「府城國際友善接待服務優化計畫」，遴選具發展國際旅客市場之觀光業者，針對英、日、韓、泰、越語系之多國語言友善旅遊服務進行優化輔導，其中十家入選業者中，榮興金鬱金香酒店、榮美金鬱金香酒店榮獲肯定，兩家雙雙出列，實至名歸。

▲位於藝術大道海安路上，榮美金鬱金香酒店房間設計朝向簡約清爽。 圖：葛洛莉旅館集團／提供

榮美金鬱金香酒店 Golden Tulip Glory Fine Hotel

榮美金鬱金香酒店於2016年1月1日正式加盟金鬱金香酒店集團（Golden Tulip），風格時尚創新，年輕簡約，佇立於俗稱放炮街，現為藝術大道的海安路上，俯拾盡是令人留連忘返的生活體驗，像是人聲鼎沸吆喝叫賣的水仙宮老市集、神農街也近在咫尺，還有熱鬧的花園夜市，可體驗傳統與現代味蕾的交融。

▲榮興金鬱金香酒店鄰近民族路赤嵌樓，展現東西融合的雅緻。 圖：葛洛莉旅館集團／提供

榮興金鬱金香酒店 Golden Tulip RS Boutique Hotel

2017年開幕的榮興金鬱金香酒店鄰近民族路赤嵌樓，從建築本體、裝潢設計打造歐洲文藝復興酒店，回溯360年前，鄭成功部隊登陸循此收復了台灣；360年後，法國羅浮宮酒店集團旗下荷蘭品牌連鎖酒店金鬱金香，落腳於此。

榮興金鬱金香酒店Golden Tulip RS Boutique Hotel – Tainan.TW以台南旅遊之鑰自居，質樸文藝風華、歐式美學再現。打造純正歐風血統，360度蒂芬妮玻璃穷頂大堂、庫肯霍夫餐酒館、皇家禮賓廳、葛洛莉魔法空間，以及47間各式歐風客房，猶如達文西遇上JK羅琳，藝術與趣味兼具。

▲酒店內配備多語版電腦設備，滿足不同國籍旅客需求。 圖：葛洛莉旅館集團／提供

雙館齊心營運 紮根府城獲友善接待肯定

兩大酒店風格特色有別，入住客群也多有不同，唯一相同的是服務的心未曾改變！針對疫後旅遊，葛洛莉旅館集團營運長李憲忠指出，在COVID-19疫情疫情之前，榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店，雙館營運除了台灣國旅客群，外籍入境旅遊接待，包含歐洲、日本遊客即佔35％，進入疫情期間調整腳步專注國旅接待，更調配出平日與假日團、散客順暢接待的理想頻率。

此次獲得「臺南市多國語言友善接待服務優化計畫」10大商家，更是長久的努力獲得肯定，綜觀榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店，展現出從綠建築設施、語言服務、軟硬體設備、週邊旅遊導覽的卓越服務，以完善的套裝遊程與細緻互動贏得讚賞。

▲榮美金鬱金香酒店設置自助報到櫃台。 圖：葛洛莉旅館集團／提供

多語貼心服務 落實防疫認證

雙館的櫃台服務人員兼備中、英、日三語對話能力，更在宣傳DM、官網、餐廳菜卡等平面製作物上標示中、英、日三語，提供外籍遊客更為便捷的閱覽。

在check in報到櫃台上，榮美金鬱金香酒店則設計了自助報到櫃台機，也提供中、英、日、韓等語種界面，方便團體旅客自助報到。而強調歐風古典氛圍的榮興金鬱金香酒店，則落實以人服務精神，歸於本質的交流服務，以人服務人，雙館針對客群差異做出服務區隔化。客房內也置放「小美犀」智能語音系統，可以語音直接控制室內燈光、電視，並用語音蒐尋旅遊景點及美食推薦，成為絕佳貼心小幫手。

在環保旅館評鑑上，榮美金鬱金香酒店取得環保署銀級環保旅館認證，是全臺南第二家E化認證節能旅館，從節水、節電到館內燈光、空調使用，完全自動化，不須人工介入；榮興金鬱金香酒店則獲得環保署銅級環保旅館認證殊榮。在「防疫友善計畫」中，雙館皆通過NSF（National Science Foundation）美國國家衛生基金會 COVID-19 防疫措施檢驗合格，以高標的防疫措施超越現下政府防疫規範標準。

▲榮興、榮美金鬱金香酒店，早餐供應皆從早上7點到午後2點，圖為榮美金鬱金香酒店餐食示意。 圖：葛洛莉旅館集團／提供

主打睡飽再吃 以城市美食喚醒味蕾

臺南美食何其多，透過食物認識一座城市更是絕佳方式之一！藉此，在客房服務上，雙館也多有創新，像是早餐供應上，打破用餐時間限制，供應時間從07：00～14：00，提倡「睡飽再吃」，同時榮興金鬱金香酒店以中西式套餐方式，還可送進客房內享用。餐點提供上，以豐盛的自助早餐提供旅客一天的活動，更包含府城美食代表：臺南肉粽、擔仔麵、現燙溫體牛肉湯與清粥小菜等中西式美食，獲得網友熱烈推薦。

▲榮興金鬱金香酒店處處可見歐風美學精神展現。 圖：葛洛莉旅館集團／提供

一趟美好的旅行，方方面面都是重點，而承載夜宿與休憩功能的旅館，展現的旅人另一個家的溫馨與親切，榮美金鬱金香酒店、榮興金鬱金香酒店雙館皆吸收了府城的歷史養分，淬煉出截然不同的風格情調，期許成為遊人造訪臺南旅遊的應許之地，開啟悠閒、深刻的四季慢遊。

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