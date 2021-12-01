青蛙裝漁夫體驗、與黑琵相見歡！ 旅遊達人「吳鳳」全家遊臺南

【旅奇傳媒/編輯部報導】金鐘獎旅遊節目主持人吳鳳帶著全家人遊臺南，為「魚頭君領路 台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動暖身，第一梯次「誰說來臺南只有吃-深度生態保育遊」邀請吳鳳擔任導遊，帶著大家到台江國家公園管理處認識鑽石級綠建築、穿青蛙裝進行漁夫體驗活動及至七股區賞黑琵，學習七股濕地及黑面琵鷺等相關知識。

▲黃偉哲市長及觀旅局局長郭貞慧，歡迎吳鳳到台南玩。 圖：臺南市政府觀旅局／提供

「魚頭君領路 台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動，時程為110年12月至111年4月期間，推出5大主題綠色遊程，共計9梯次，各梯次遊程均安排專屬旅遊達人擔任導遊角色，今年12月份共有四梯次，已於11月18日中午12時於活動通Accupass（https://reurl.cc/EZynng）開放報名，只要憑「2021臺南好康券」，即可免費報名參加，各梯次陸續開放報名中，均限量15～40名，有興趣的遊客可把握機會。

▲搭乘台灣好行，就可輕鬆體驗台南低碳旅遊。 圖：臺南市政府觀旅局／提供

賞鳥季節來臨，吳鳳帶著全家人搭乘台灣好行觀光公車99安平台江線賞鳥季路線，到台南七股區的黑面琵鷺賞鳥亭賞黑琵，透過望遠鏡觀察白天休息的黑面琵鷺，接近下午4點時，已經有些黑面琵鷺開始玩耍、洗澡，或是互相整理羽毛，臺南市長黃偉哲也親臨現場與吳鳳一家人分享。

每年10月中下旬至隔年4月初，是黑面琵鷺遷徙來台度冬的季節，而臺南是黑面琵鷺在台灣最大棲息與覓食的場所，非常適合安排親子同遊，吳鳳也表示非常喜歡台南這樣的生態景點，讓孩子們可以認識黑面琵鷺、親近大自然。

▲穿上青蛙裝，體驗變裝漁夫之樂。 圖：臺南市政府觀旅局／提供

臺南市長黃偉哲表示，臺南不僅是美食之都、文化古城，更是一座有山有海美麗的城市，也是台灣好行觀光公車本島最多路線的城市，便利各地自由行旅遊搭乘台灣好行至各大熱門景點遊玩，「魚頭君領路 台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動特別邀請親子類、單車類、網美網帥類及美食類等旅遊達人擔任導遊角色，帶著大家搭乘台灣好行暢遊台南，有興趣的朋友千萬不能錯過！

觀光旅遊局長郭貞慧表示，「魚頭君領路 台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動，只要憑「2021臺南好康券」，並繳納保證金，即可免費報名參加，全程參與遊程者即可退還保證金，未於期限內繳交保證金者，視同放棄，名額將釋出予其它遊客報名參加；遊程第一梯次吳鳳帶隊已經額滿，第二至四梯次「整個臺南都是我的攝影棚-網美打卡拍照遊」旅遊達人分別為Youtuber港仔Andy步遊台灣、Andy X 明宗-我們的環遊世界夢及港仔愛台灣Neil in Taiwan，將以單車及步行的方式，帶著大家漫遊臺南。

各梯次亦陸續開放報名中，請鎖定「臺南旅遊」臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/traveltainan)。

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