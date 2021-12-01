快訊

台鐵又出包鋼軌樁砸太魯閣號 王國材怒拔工務處長

高嘉瑜男友就讀政大博士班 校方：性霸凌最重勒令退學

青蛙裝漁夫體驗、與黑琵相見歡！ 旅遊達人「吳鳳」全家遊臺南

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
節目主持人吳鳳，親臨臺南體驗灑網捕魚。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
節目主持人吳鳳，親臨臺南體驗灑網捕魚。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】金鐘獎旅遊節目主持人吳鳳帶著全家人遊臺南，為「魚頭君領路 台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動暖身，第一梯次「誰說來臺南只有吃-深度生態保育遊」邀請吳鳳擔任導遊，帶著大家到台江國家公園管理處認識鑽石級綠建築、穿青蛙裝進行漁夫體驗活動及至七股區賞黑琵，學習七股濕地及黑面琵鷺等相關知識。

▲黃偉哲市長及觀旅局局長郭貞慧，歡迎吳鳳到台南玩。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲黃偉哲市長及觀旅局局長郭貞慧，歡迎吳鳳到台南玩。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

「魚頭君領路 台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動，時程為110年12月至111年4月期間，推出5大主題綠色遊程，共計9梯次，各梯次遊程均安排專屬旅遊達人擔任導遊角色，今年12月份共有四梯次，已於11月18日中午12時於活動通Accupass（https://reurl.cc/EZynng）開放報名，只要憑「2021臺南好康券」，即可免費報名參加，各梯次陸續開放報名中，均限量15～40名，有興趣的遊客可把握機會。

▲搭乘台灣好行，就可輕鬆體驗台南低碳旅遊。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲搭乘台灣好行，就可輕鬆體驗台南低碳旅遊。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

賞鳥季節來臨，吳鳳帶著全家人搭乘台灣好行觀光公車99安平台江線賞鳥季路線，到台南七股區的黑面琵鷺賞鳥亭賞黑琵，透過望遠鏡觀察白天休息的黑面琵鷺，接近下午4點時，已經有些黑面琵鷺開始玩耍、洗澡，或是互相整理羽毛，臺南市長黃偉哲也親臨現場與吳鳳一家人分享。

每年10月中下旬至隔年4月初，是黑面琵鷺遷徙來台度冬的季節，而臺南是黑面琵鷺在台灣最大棲息與覓食的場所，非常適合安排親子同遊，吳鳳也表示非常喜歡台南這樣的生態景點，讓孩子們可以認識黑面琵鷺、親近大自然。

▲穿上青蛙裝，體驗變裝漁夫之樂。　圖：臺南市政府觀旅局／提供
▲穿上青蛙裝，體驗變裝漁夫之樂。　圖：臺南市政府觀旅局／提供

臺南市長黃偉哲表示，臺南不僅是美食之都、文化古城，更是一座有山有海美麗的城市，也是台灣好行觀光公車本島最多路線的城市，便利各地自由行旅遊搭乘台灣好行至各大熱門景點遊玩，「魚頭君領路 台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動特別邀請親子類、單車類、網美網帥類及美食類等旅遊達人擔任導遊角色，帶著大家搭乘台灣好行暢遊台南，有興趣的朋友千萬不能錯過！

觀光旅遊局長郭貞慧表示，「魚頭君領路 台灣好行綠悠遊」綠色主題遊程活動，只要憑「2021臺南好康券」，並繳納保證金，即可免費報名參加，全程參與遊程者即可退還保證金，未於期限內繳交保證金者，視同放棄，名額將釋出予其它遊客報名參加；遊程第一梯次吳鳳帶隊已經額滿，第二至四梯次「整個臺南都是我的攝影棚-網美打卡拍照遊」旅遊達人分別為Youtuber港仔Andy步遊台灣、Andy X 明宗-我們的環遊世界夢及港仔愛台灣Neil in Taiwan，將以單車及步行的方式，帶著大家漫遊臺南。

各梯次亦陸續開放報名中，請鎖定「臺南旅遊」臉書粉絲專頁(https://zh-tw.facebook.com/traveltainan)。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

觀光 賞鳥 單車

延伸閱讀

吳鳳來台南當導遊 與黃偉哲賞黑面琵鷺

新北協拍中心全力挺國片發展 金馬影片都來取景

發揮原住民巧手 鄒族管樂教師自製喇叭滅音器

遭酸「土耳其人有屁用？」　吳鳳怒反擊：我是台灣人

相關新聞

帶小孩出國超簡單！「嬰兒及孩童機票」相關規定一次看

帶小孩出國機票怎麼買？買機票時，除了一般票之外，總會看到選項有「孩童票」及「嬰兒票」，那他們的差異究竟是什麼呢？小編聽見大家的疑惑了，特別整理幾大嬰兒、兒童機票會遇到的問題、各大航空公司相關規定，有需要帶小小孩出門的旅人們，快來看看吧！

「史努比聖誕樹、燈海隧道」台北最美耶誕亮點！中山站還有史努比巡迴展免費逛

不是史努比控也會愛的最萌耶誕行程！今天與大家分享台北捷運中山站全新亮相的「史努比聖誕樹」、燈海美景及全台首站「花生漫畫巡迴展」，一系列亮點讓大家在同個地點就能免費美拍，還能爽逛可愛特展，鐵粉更要衝一波

1500元入住五星飯店！悅來買一送一快閃3天　慶全台首間「高雄洲際酒店」開幕

全台第一家「高雄洲際酒店」日前正式開幕，遠雄遊憩特別集結旗下悅來大飯店、悅樂旅店推抽獎活動，並加碼花蓮遠雄悅來限時快閃買一送一，平均每人每晚免1500即可入住五星級觀光飯店，12/1至12/3快閃72

IKEA敦北店原址重生！ 網喊「把我的眼淚還來」逆轉復活原因曝光

陪伴大台北地區民眾走過23年歲月的IKEA敦北店，在2021年4月26日宣布結束營業，消息曝光時讓許多民眾相當不捨，但未料時約半年後，IKEA將於原址再度復活，並開出「台北城市店－小巨蛋」11月30日

台北101跨年煙火贊助優於去年！T-Pad回歸秒數可望更長

國內疫情穩定，台北101「新年驚艷101」雙跨年系列活動今年整合購物中心、辦公大樓與觀景台，從今日起至2月22日推出歷年...

飛利浦氣炸鍋現折千元、鑽石手鍊直降2.4萬 好市多黑色購物週再掀熱潮

好市多黑色購物週來到第4天，想要採購的會員可能已經都去過一輪，新增的優惠品項也沒有更多驚喜，讓討論度有點降溫。不過今天新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。