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2022美利達彰化經典百K報名起跑 參山處加碼小旅行

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▲除了單車挑戰，還可用1元加購限定小鎮小旅行與百元消費券。　圖：參山國家風景區管理處／提供
▲除了單車挑戰，還可用1元加購限定小鎮小旅行與百元消費券。　圖：參山國家風景區管理處／提供

2022美利達彰化經典百K單車挑戰活動，報名開跑。　圖：參山國家風景區管理處／提供
2022美利達彰化經典百K單車挑戰活動，報名開跑。　圖：參山國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】受台灣車友喜愛的「美利達彰化經典百K單車挑戰活動」，2022年將邁入第12屆，預定2022年4月9日於高鐵彰化站開騎，途經彰化139縣道、卦山三鐵等八卦山區挑戰級路線，總距離達107公里，目前線上報名已經開跑，限定5,000名全台車友報名，額滿為止。

明年並首度與旅遊結合，交通部觀光局參山國家風景區管理處也將配合賽事，推動報名加一元限量「加價購小旅行活動」，另外報名車友也可獲得「百元消費券」到附近鄉鎮合作店家消費。

交通部觀光局局長張錫聰表示，交通部目前大力推行自行車年環島路網與16條多元自行車路線，而「美利達彰化經典百K」經過的路線環繞整個八卦山風景區，景色十分優美，相當適合推動自行車旅遊。

參山處與美利達於明年活動打出「早點到，晚點走」的口號，結合地方社區協會推出小旅行1元限量加價購，邀請車友於活動前或完賽後參加「走讀田中小旅行」、「跟著八堡圳去旅行」、「襪！社頭有樂事」等三條嚴選半日遊程，一起來體驗老街巡禮、排隊美食、水圳文化、織襪工廠與芭樂DIY等。每位報名車友還可獲得100元消費兌換券，可到彰化地區30家以上觀光工廠、伴手禮、餐飲業者消費，觀光業者同時也提供超值優惠，歡迎車友來趟不一樣的自行車之旅。

美利達副總曾進成表示，美利達彰化經典百K今年舉辦時不受疫情影響，仍留下5,000人報名及90％完賽的紀錄，印證經典百K的魅力。近年單車運動年青化，許多高中生車友都有不錯的成績，本次的經典百K也降低參加年齡到15歲以上，活動也受到正新輪胎、兆豐銀行、維樂坐墊…等贊助廠商的大力支持，使活動品質更向上提升，這場秒殺賽事肯定是車友必搶，報名者動作要快。

明年即將挑戰亞運金牌的活動大使黃亭茵也說，美利達經典百K的路線雖具有挑戰性，但沿路風景優美，是國內數一數二的景觀自行車路線，也是自己常做為鍛鍊、調整的路線之一，歡迎全國車友一起來挑戰、體驗獨特的八卦山路線。

活動詳細內容與報名資訊，請上https://irunner.biji.co/2022merida/signup 查詢。

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