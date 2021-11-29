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「史努比聖誕樹、燈海隧道」台北最美耶誕亮點！中山站還有史努比巡迴展免費逛

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@mrsleexoxo授權、IG@chenni_320授權、IG@chun_yu1990授權
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不是史努比控也會愛的最萌耶誕行程！今天與大家分享台北捷運中山站全新亮相的「史努比聖誕樹」、燈海美景及全台首站「花生漫畫巡迴展」，一系列亮點讓大家在同個地點就能免費美拍，還能爽逛可愛特展，鐵粉更要衝一波啦！

史努比耶誕樹

圖／IG@chenni_320授權
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位於捷運中山站4號出口外的「史努比耶誕樹」昨（28）日正式點燈，巨型聖誕樹貼滿了史努比造型的輪廓，下方還有經典白色史努比笑著舉愛心超欠拍。白天能拍到清晰的造景，夜晚有了燈光點綴則升級了浪漫氛圍，到二樓抓好角度還能俯瞰點點蔚藍星光，大大提高唯美度。

圖／IG@mrsleexoxo授權、IG@chun_yu1990授權
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地點：捷運中山站4號出口
展期：即日起至2022/1/3

燈海隧道

圖／IG@chun_yu1990授權
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而串聯了捷運中山站和雙連站的「心中山線形公園」，每年限定耶誕燈海都特別璀璨耀眼，去年湛藍長廊主打媲美東京聖誕燈海備受矚目，2021年以「勇敢呼吸」為主題，沿線鋪滿閃亮燈飾，並利用心中山的綠色廊道於林蔭底下打造一座座七彩小山，讓人彷彿徜徉魔幻森林。此外，12/11起連續兩個週末也將有聖誕市集登場，民眾除了拍照還能逛精緻手作小物增添樂趣。

地點：心中山線形公園
展期：即日起至2022/1/3
聖誕市集時間：12/11-12/12、12/25-12/26 13:00-20:00

花生漫畫／史努比關愛巡迴展

圖／花生漫畫/史努比/Snoopy關愛巡迴展臉書專頁
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史努比粉絲另一關注點莫過於12/2開跑的「花生漫畫／史努比關愛巡迴展」。此次特展強調關愛自己、關愛彼此、關愛地球三大理念，並結合官方經典配色設計出多款充氣公仔及立體裝置，全台首站落腳位於中山的新光三越台北南西店，截至隔年1/16都能免費入場參觀。

圖／花生漫畫/史努比/Snoopy關愛巡迴展臉書專頁
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現場將分成大、小展區，巨型史努比公仔、關愛牆、校車造型扭蛋機等都是朝聖必訪。而現場周邊亦是鐵粉的目標戰區，此回展覽獨賣「史努比TAKE CARE不鏽鋼飲料杯」、6款隨機發放的「PEANUTS限量驚喜包」、限量公仔等，台北場還有限定造型紀念幣及鑰匙圈，勢必讓史努比控錢包大失血。

圖／花生漫畫/史努比/Snoopy關愛巡迴展臉書專頁
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值得一提的是，配合關愛主題，官方也結合公益攜手家扶基金會推出限量版「史努比+查理布朗公益娃娃組」，捐款新台幣1880元至家扶基金會即可獲得關愛系列娃娃組，限量999組售完為止。

圖／花生漫畫/史努比/Snoopy關愛巡迴展臉書專頁
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圖／花生漫畫/史努比/Snoopy關愛巡迴展臉書專頁
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史努比關愛展
地點：新光三越台北南西店 一館9F 活動會館
展期：12/2至2022/1/16

圖／花生漫畫/史努比/Snoopy關愛巡迴展臉書專頁
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