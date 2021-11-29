FUN遊北海岸！ 4大體驗遊程用五倍券省很大

【旅奇傳媒/編輯部報導】北海岸有山有海，是適合週末與親朋友好友踏青的旅遊聖地，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處配合振興五倍券及國旅券政策，祭出旅遊優惠方案，民眾只要報名本次4條指定體驗觀光一日遊程，使用紙本五倍券或國旅券，原價1500元遊程立即折扣500元，報名費變成1000元，並依照不同遊程再加贈市值500元以上伴手禮，除推動北海岸在地體驗遊程，同時給予民眾優質又收穫滿滿的旅行。

▲三芝李天祿布袋戲文物館。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

4條體驗觀光一日體驗遊程，針對親子、青年、樂齡族群精選合適景點，並加碼贈送北海岸在地伴手禮，給民眾最完美的遊程體驗。

親子農村生態體驗先到野柳地質公園觀賞著名地標女王頭，再到中山溫泉公園泡泡腳，享受金黃色硫磺泉的溫暖，一旁的金山老街是選購伴手禮的好地方，下午來到三芝李天祿布袋戲文物館，了解布袋戲的歷史文化與親自動手彩繪戲偶，給自己一份專屬紀念品。

▲一起去和平島製皂體驗遊程。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

和平島製皂體驗遊程，藉由專業導覽了解和平島公園，於園內體驗手工捏出造型可愛又有趣的小島製皂行程，再到八斗子觀光漁港感受港邊風情，最後來到情人湖公園散散步拍拍照。

▲到牧蜂農場體驗蜂蠟蠟燭DIY。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

樂齡慢遊體驗遊程則安排於陽光正好的上午到芝蘭公園海上平台，在徐徐海風下，漫步在伸展台上欣賞北海岸美景，接著到富貴角燈塔公園，感受有山有海的美麗景致，在全台最北的燈塔下留下合影，中午來到具有濃厚藝術氣息的芝柏山莊，有馬賽克、油漆彩繪等特殊建築風格的房子，使得原本無趣的水泥牆多了很多新意，最後到牧蜂農場，用生態解說的方式把養蜂的過程公開化，安排蜂蠟蠟燭DIY體驗，純天然的蜂蠟製作成環保又實用的造型蠟燭。

▲坵隱農場是隱身在金山的小農場，圖為蚯蚓擬真甜點。 圖：北海岸及觀音山國家風景區管理處／提供

青年放鬆行程安排到遊獅頭山公園擁有「金山八景」美名的燭臺雙嶼，外形宛如一對燭臺，拍完美照再到中山溫泉公園泡泡腳放鬆一下後，旁邊即是大家熟知的金山老街，老街內的各式各樣小吃如蚵仔酥、鴨肉，還有金山特產蔴粩、芋餅、烤紅心蕃薯、地瓜酥更是數不勝數，下午可選擇坵隱農場或富品家DIY體驗，坵隱農場是隱身在金山的小農場，DIY行程包含農場環境介紹+生態導覽+DIY活動（棒棒蛋、蚯蚓擬真甜點）；富品家則是以製作粿及蘿蔔糕為主，導覽富品家歷史與紅龜粿DIY是最有趣的體驗活動。

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