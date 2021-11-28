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1500元入住五星飯店！悅來買一送一快閃3天　慶全台首間「高雄洲際酒店」開幕

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
「高雄洲際酒店」是遠雄遊憩攜手IHG洲際酒店集團共同打造的新品牌。圖／高雄洲際提供、左下／遠雄悅來大飯店官網、右圖／遠雄海洋公園臉書專頁
「高雄洲際酒店」是遠雄遊憩攜手IHG洲際酒店集團共同打造的新品牌。圖／高雄洲際提供、左下／遠雄悅來大飯店官網、右圖／遠雄海洋公園臉書專頁

全台第一家「高雄洲際酒店」日前正式開幕，遠雄遊憩特別集結旗下悅來大飯店、悅樂旅店推抽獎活動，並加碼花蓮遠雄悅來限時快閃買一送一，平均每人每晚免1500即可入住五星級觀光飯店，12/1至12/3快閃72小時別錯過。

遠雄悅來大飯店限時買一送一。圖／遠雄遊憩提供
遠雄悅來大飯店限時買一送一。圖／遠雄遊憩提供

為歡慶「高雄洲際酒店」開幕，遠雄悅來大飯店也獨家祭出快閃3天的限時優惠，12/1 00:00整點起至12/3 23:59期間，凡選擇平日入住悅來，即享兩晚5998元超狂特價，每日限量50間，入住期限可至2022/3/31。專案為連續入住2晚「精緻山景雙人房」，代表每人一晚1499元，就能坐享遠超五星美度的山海風光，還附兩天份的西式自助早餐兩客，並提供一次花蓮車站或機場來回接駁服務，讓大家輕鬆度假。

此外，12/1起至12/31凡購買遠雄海洋公園門票或入住飯店，也可獲得一張抽獎券，活動獎項包含遠雄海洋公園親親海豚體驗、夜未眠雙人住宿、樂園門票、悅來主題豪華套房等，若能抽中免費夜宿水族館更是療癒，放電機會要把握！

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