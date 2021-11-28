1500元入住五星飯店！悅來買一送一快閃3天　慶全台首間「高雄洲際酒店」開幕

被疫情壟罩的上半年，終於在最近有些好轉希望的曙光探出頭，關在家裡這麼久，是該出門釋放一下。若在度過了百貨周年慶、萬聖節之後，你的五倍券還沒花完，推薦爸爸媽媽這樣用，全台有許多溫泉渡假飯店和厲害的設計旅店，都有提供親子設施，讓孩子放風去玩爸媽又能放鬆渡假，再搭配近期推出的五倍卷方案真的超划算，年末準備出去玩就推這幾間啦！

2021-11-25 09:00