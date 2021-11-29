飯店獎不完！用心服務、住宿高品質 3家休閒度假旅宿好選擇

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著疫情紓解，國旅風潮熱絡，飯店旅宿業者終於迎來佳音！除了聖誕節、跨年、農曆春節的到來，您也準備好度假計畫了嗎？用心服務，就能發光發熱，也讓旅客得到更好的住宿品質！

▲台北遠東香格里拉連續第五年榮獲「台北最佳商務飯店」。 圖：台北遠東香格里拉／提供

台北遠東香格里拉 連續五年蟬聯「台北最佳商務飯店」

享譽全球的亞太商旅雜誌（Business Traveller Asia-Pacific）於日前頒發世界傑出飯店、航空公司、機場等旅遊業機構，其中台北遠東香格里拉連續第五年榮獲「台北最佳商務飯店」。區域總經理祖睿德（Randy Zupanski）表示：「台北遠東香格里拉一直致力精進飯店設施與優質服務，讓每個客人體驗香格里拉熱情好客的精神。尤其今年是極具挑戰的一年，我們能夠再次獲得國際肯定，對全體員工別具意義，這項榮譽屬於團隊的每一份子！」此外，廣受商務人士信賴的香格里拉酒店集團，於2021年歡慶50週年之際，亦連續20年被評選為「亞洲最佳商務飯店品牌」。

▲「城市奢旅1+1」，享住一晚加碼再送一晚的超值優惠。 圖：台北遠東香格里拉／提供

歡慶連續五年獲獎，也為了讓更多賓客有深刻的住宿體驗，台北遠東香格里拉限時推出「城市奢旅1+1」住房專案，即日起至12月29日，入住台北遠東香格里拉超豪華客房或以上等級房型，即享住一晚加碼再送一晚的超值優惠！

▲滬尾藝文休閒園區每年舉辦的「草坡曬被藝術節」，結合拼布藝術與淡水景致，創造出絕無僅有的視覺饗宴。 圖：滬尾藝文休閒園區／提供

滬尾藝文休閒園區 榮獲財政部金擘獎優等肯定

財政部主辦第19屆「金擘獎」日前公布得獎名單，其中「新北市滬尾藝文休閒園區興建營運移轉案」，同時榮獲「政府團體獎」及「民間團體獎」2項目優等獎的殊榮，無畏疫情逆境表現亮眼。堪稱促參界奧斯卡的「金擘獎」，針對參賽案件的規劃理念、服務品質、經濟效益、社會責任、創新價值與推動效率等，遴選最具代表性的績優工作團隊，表揚參與公共建設的具體貢獻，本屆「新北市滬尾藝文休閒園區興建營運移轉案」一共榮獲「政府團體獎」及「民間團體獎」優等獎肯定。

新北市政府表示，滬尾藝文園區位於淡水老街與漁人碼頭中間位置，串連淡水觀光藝文軸線重要戰略地位，在新北市政府及將捷文創的努力下，現已成為北海岸一知名景點、青春山海線上的一顆珍珠，未來在淡江大橋及淡海輕軌完工後，預估將使園區成為更加知名且受到歡迎的景點，並可藉此帶動周邊文化古蹟景點的觀光人潮。

為慶祝園區獲榮獲第19屆金擘獎雙料優等，即日起至11月30日前，憑禮萊商場消費滿500元發票，即可於服務台兌換「滬尾藝文休閒園區明信片紀念套組」（送完即止）；將捷金鬱金香酒店推出即日起～1月19日止，預訂冬藏住宿專案並於周日～週三入住，即享有免費升等河景客房優惠（每日限量5間）。

▲秧悦美地度假酒店座落於1萬4000坪翠綠盎然的有機香草花園。 圖：秧悦美地度假酒店／提供

秧悦美地度假酒店 獲評為2021年最受歡迎飯店大獎

秧悦美地度假酒店榮獲（攜程網）Trip.com評選2021年最受歡迎飯店大獎，全台共十二家飯店獲此殊榮，秧悦美地為花東地區唯一獲獎飯店。秧悦美地以其獨創有機香草「七感療癒」從視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺五覺，感受東西方美學靜謐遊園的「意」與「境」二意，賦予前所未有的舒壓、放鬆環境，讓旅客流連忘返。

▲有機香草火鍋。 圖：秧悦美地度假酒店／提供

秧悦美地度假酒店座落於1萬4000坪翠綠盎然的有機香草花園內，隨著24節氣時序變化，一年四季都有不同的香草及花卉盛開，栽種近百種的有機香草，而其中的香草迷宮花園，更獨具特色。在精心規劃下，從綠建築、友善有機的香草花園、養生健康的在地有機食材、美味可口的香草雞蛋、Gaea雞火鍋及各式香草料理。秧悦美地團隊用心經營，呈現最佳的服務品質！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野