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餐桌上的部落旅行！ 縱谷原遊會五倍券滿千送百

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餐桌上的部落旅行，在月光下細細品嘗每一道料理。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
餐桌上的部落旅行，在月光下細細品嘗每一道料理。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為配合中央振興五倍券，交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處（下稱縱管處）結合新型態旅遊《縱谷原遊會-餐桌上的部落旅行》，推出《五倍振興券滿千送百》活動。

即日起民眾持紙本五倍券到縱管處輔導部落，包含花蓮縣光復鄉太巴塱部落、玉里鎮織羅部落、萬榮鄉馬遠部落、台東縣延平鄉永康部落及海端鄉崁頂等五個部落，消費滿千現場即回饋100元折用；不僅如此，出示數位綁定之訊息，不限金額消費即可獲得縱谷原遊會徽章，回饋金與好禮名額有限，請把握機會。

▲透過「一餐一日一策展」，體驗原民部落文化。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲透過「一餐一日一策展」，體驗原民部落文化。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

縱管處所推出部落觀光品牌《縱谷原遊會-餐桌上的部落旅行》已於去年完成了商標註冊，將部落的生活、傳統化作一道道佳餚，成為餐桌上最耀眼的展品，並透過「一餐一日一策展」，帶著旅人走入5個部落的生活場景，包含位於花蓮織羅部落的「稻田腳印餐桌」、馬遠部落的「森林杵音餐桌」、太巴塱部落的「紅糯米田野餐桌」，以及台東永康部落的「獵人野食餐桌」、崁頂部落「小米鞦韆餐桌」等，將滋養部落的各種養分，轉換為飽含誠摯心意的料理。

▲帶著旅人走入部落的生活場景。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供
▲帶著旅人走入部落的生活場景。　圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

另外，更特別於今年底前與崁頂部落合作，將於12月9日起，連續三周推出「餐桌上的部落旅行-月光下的小米鞦韆餐桌」，在月光下細細品嘗每一道料理。郭振陵處長表示，雖然部落夥伴們在疫情期間暫停了部落旅遊大門，但也因此讓彼此多了時間去思考及建立更加多元的部落旅遊模式，尤其是加強遊程體驗的防疫完整度，達到消費者與部落之間的安心、安全與共好，期盼透過五倍券的好康優惠吸引民眾再次來到部落，一起享受屬於花東縱谷最在地及最好玩的旅遊。

縱谷原遊會粉絲專頁：https://reurl.cc/2oeWj4

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