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IKEA敦北店原址重生！ 網喊「把我的眼淚還來」逆轉復活原因曝光

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／聯合報系資料照、記者劉小川攝影
圖／聯合報系資料照、記者劉小川攝影

陪伴大台北地區民眾走過23年歲月的IKEA敦北店，在2021年4月26日宣布結束營業，消息曝光時讓許多民眾相當不捨，但未料時約半年後，IKEA將於原址再度復活，並開出「台北城市店－小巨蛋」11月30日開幕，消息一出許多網友聞訊感到開心，同時也引發網友質疑IKEA「當初為何騙大家？」對於外界質疑，IKEA提出解釋了。

IKEA台北城市店－小巨蛋，少了展示間，多了更多家飾品。記者劉小川／攝影 劉小川
IKEA台北城市店－小巨蛋，少了展示間，多了更多家飾品。記者劉小川／攝影 劉小川

「IKEA的台北城市店－小巨蛋」賣場面積約2000坪左右，整體空間上和原先的敦北店3000坪相比規模較小，看準北漂族、租屋族的需求，B1、B2的賣場空間除了將有新裝潢外，動線也有所更改，少了展示間，強化家飾品。而餐飲也是該店的重點，如首度打造的Live Kitchen Show，會有專人教學烹調，也新增自助結帳區，讓消費者可以省去排隊時間快速結帳。

IKEA台北城市店－小巨蛋，特別設置自助點餐機。記者劉小川／攝影 劉小川
IKEA台北城市店－小巨蛋，特別設置自助點餐機。記者劉小川／攝影 劉小川

當初熄燈時，許多民眾表示感傷不捨，針對IKEA「原地復活」一事，有網友質疑「為何騙大家」、「把我的眼淚還給我」、「這個局佈了半年」等。對此，IKEA內部管理人員表示，「這部分跟房東有關，可能就不方便在這邊說明。」同時強調，很開心能夠有機會回歸該商圈，除了消費者，內部的員工也都相當開心。

IKEA台北城市店－小巨蛋，加強外帶美食。記者劉小川／攝影 劉小川
IKEA台北城市店－小巨蛋，加強外帶美食。記者劉小川／攝影 劉小川

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