2021馬祖秋冬體驗觀光 加碼千份五倍券紅包發放

【旅奇傳媒/編輯部報導】冬遊馬祖，可品味有別夏季的熱鬧，更為寧靜、質樸的氣氛，成為另一種離美旅遊的美好心境！隨著五倍券效益，全台經濟再提振，離島的馬祖國家風景區管理處也推廣2021馬祖四鄉五島體驗觀光•點亮村落活動，藉以吸引全臺民眾至馬祖卡蹓。

▲坑道探秘是馬祖旅遊主題之一。 圖：shutterstock／來源

▲馬祖卡蹓假期發放五倍券紅包。 圖：馬祖國家風景區管理處／提供

呼應五倍振興劵發放的新聞話題熱度，馬祖加碼推出1000份5百元紅包券發放及特約商家酷卡集章抽獎活動，即日起至12月15日止，凡配合旅行社套裝遊程、「馬祖夯打卡」及「馬祖好卡蹓跳島自行車慢遊集點」等豐富活動內容，包含自行車騎遊活動（詳情可見電子活動摺頁:https://is.gd/oS72Ga），參加者有機會獲得500元紅包券並參加抽獎，請把握12月15日前來馬祖「卡蹓」。

此外，2022年也將推出連結四鄉五島的跳島藝術體驗，「島嶼釀」馬祖國際藝術島將於2022.02.12～2022.04.10登場，想要蒐集大片的碧海藍天與浮雲，可以開始規劃假期！ ​

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