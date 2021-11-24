雙萌可愛登場！巨大版「Pingu企鵝家族+小小兵」 11／26齊聚大稻埕碼頭市集

小小兵迷、Pingu迷準備朝聖！大稻埕貨櫃碼頭市集公佈11/26大稻埕碼頭將有小小兵Bob和Kevin重返現場，更連同Pingu一起出現，還有小小兵貨櫃市集等著大家，展出持續到年底，帶著振興五倍券、好食券到大稻埕貨櫃碼頭玩一輪吧！

先前小小兵巨型氣偶曾於10/21宣布來到大稻埕碼頭，豈料展出不到一週，粉專緊急通知即日起不再展出，起因明年將上映《小小兵2 -格魯的崛起》電影，美國環球影業宣布停止既有的小小兵活動，並全面換新電影素材。在主辦單位野獸國與電影業者溝通後，終於將貪玩的小小兵請回來，即日起至明年1/2都能看見它們的身影。

圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專

另外，為了宣傳明年初將首度來台的「Pingu企鵝家族40週年特展」，即日起至明年2/6在大稻埕碼頭特別打造了巨型Pingu，供民眾拍照合影，一起重溫小時候的美好回憶。

圖／取自大稻埕碼頭貨櫃市集粉專

巨型氣偶們進駐大稻埕貨櫃碼頭市集，小小兵主角Bob高5公尺、Kevin更高達7公尺，還有童年回憶動畫《企鵝家族》的巨型Pingu，每日佇立碼頭邊「保持社交距離」展出。充氣公仔在平日16：30～22：00及假日12：30～22：00時段內才會出現，稍等約30分鐘後就可以看到充飽氣的氣偶亮相，但如遇強陣風達4級以上或天候不佳時，氣偶就會先收起來，趁著週末逛大稻埕碼頭一次補捉到巨型氣偶們的魅力！

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