繽紛菲律賓「島嶼度假風」攤位 相約11/26台北TTE旅展

菲律賓渡假島嶼_巴拉望愛妮島。 圖：shutterstock／來源

【旅奇傳媒/編輯部報導】讓所有旅人玩家期待的「台北國際觀光博覽會」將於11/26-11/29在台北世貿一館登場，菲律賓觀光部疫情期間持續推廣「更多歡樂盡在菲律賓」不停歇，喚醒旅客對菲律賓的期待與渴望！

▲將美麗景圖化作九宮格拼圖，重溫造訪菲律賓的鮮明回憶。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

針對此次旅展，菲律賓館呈現繽紛多彩傳遞豐富生動的旅遊感受，開放式的攤位設計佐以島嶼度假風格妝點，展攤內放送各地區旅遊影片輪播精彩亮點，搭配以 #MoreFunAwaits 歡樂待續的概念設計的遊樂場，彈珠檯、益智拼圖與限時營業的快閃菲律賓雜貨店Sari Sari Store等多場贈獎互動遊戲輪流接力進行，邀請民眾造訪，感受濃濃的海島假期。

▲APLUS蘇比克灣校區設備新穎採數位教材授課。 圖：菲律賓觀光部台灣分處／提供

此外，甫公布的2021年EF英語流利程度指數（EF English Proficiency Index），菲律賓英語程度名列亞洲地區前茅，大堡與馬尼拉更拿下高流利度指標傲視其他亞洲城市。看準後疫時代遊留學需求的市場啟動先機，菲律賓觀光部特別邀請杜威遊學出席參與，規畫旅展特惠方案，主打擁有四星級飯店型的語言學校APLUS蘇比克灣校區並祭出開幕優惠，現場報名「七天六夜旅遊學」享現省100美金特惠折扣，為學員的個人進修超前佈署。

旅展期間，光臨展攤，還有許多智趣互動遊戲，歡迎一起來逛展、嚐美食，置身熱情洋溢的菲律賓島嶼懷抱中！

11am & 3pm MoreFun 彈珠堂

心之所向，身之所往，用吸引力法則加持讓彈珠落腳在指定的菲律賓熱門度假勝地，即可獲得精美禮物。

12pm & 4pm MoreFun 拼圖牆

將腦海對菲律賓的生動印象動手拼湊成眼前的美麗景圖，限時挑戰成功即可獲得精美禮物。

1.30pm EatsmoreFun 樂菲超市

快閃超市限時營業，精選多款菲律賓經典伴手禮，包含宿霧必買大熱門7D芒果與香蕉脆片、街頭特色小點炸豬皮與紫薯杯子蛋糕與熱帶風情的芒果、鳳梨汁、椰子水，限量提供現場民眾下午茶組自由選，先到先選送完為止。

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