狂！一蘭拉麵台中店24日開幕　粉絲為「拉麵碗」不畏寒風超前排隊

來自日本的著名拉麵「一蘭」在台北設有兩家分店，今年宣佈首度進駐台中，消息曝光後持續備受在地人熱議，而萬眾矚目的一蘭台中店確定於11/24正式開幕。隨著官方表示將按照慣例贈前三位顧客「有田燒 一蘭謹製 拉麵碗」，就有鐵粉超前部署、提前漏夜排隊，再度掀起討論聲。

店內同樣提供味集中座位。圖／一蘭提供

「一蘭台中朝富店」即將於明（24）日早上10點正式登場，外觀比照日本淺草店採屋台設計，店內也有41席「味集中座位」，更初次規劃寬敞的伴手禮販賣區，引爆粉絲期待。而為歡慶開幕，一蘭特別祭出獨家好康，當日前三位入店用餐的顧客可獲得一個非賣品「有田燒 一蘭謹製 拉麵碗」，前1500名也有專屬紀念品。

而22日就有網友在PPT發文分享，表示經過一蘭已看到有民眾在排隊，吸引網友回應：「後天開賣 現在就在排隊？太扯」、「剛剛路過也有看到」、「這幾晚會超冷 真拼」、「人各有志，佩服，我無法」、「現在排會不會太早，而且人數又沒很多，其實晚上或下午還是排得到啊」、「一個限定碗也值了吧，網路上在賣也很貴。」

對此官方透露，排隊的人分別為弘光科大、東海大學生，不畏寒風最早在週日（21日）晚間就已提前排隊、輪班上陣只為限量紀念碗，展現一蘭拉麵的高人氣。有別於台北24小時營業，台中店只開放早上10點至凌晨12點，並採現場候位，待正式開幕有望引發排隊潮。

圖／PTT截圖 圖／PTT截圖

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