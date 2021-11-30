帶小孩出國超簡單！「嬰兒及孩童機票」相關規定一次看

帶小孩出國機票怎麼買？買機票時，除了一般票之外，總會看到選項有「孩童票」及「嬰兒票」，那他們的差異究竟是什麼呢？小編聽見大家的疑惑了，特別整理幾大嬰兒、兒童機票會遇到的問題、各大航空公司相關規定，有需要帶小小孩出門的旅人們，快來看看吧！

嬰兒機票及兒童機票簡介

機票除了我們時常購買的一般票之外，針對孩童會以年齡區分為「嬰兒票」與「兒童票」；除了不同的年齡限制之外，還有佔位、不佔位之分，機票的價格也不一樣哦！

嬰兒機票及兒童機票年齡要求

嬰兒機票：需出生滿7~14日（依航空公司規定），且未足2歲

兒童機票：需滿2歲，且未足12歲

※以搭機日期為計算

嬰兒機票及兒童機票票價

嬰兒機票：成人票價的10%，不需另加燃油附加費等相關附加費用

兒童機票：成人機票的75%，需另加燃油稅、機場服務費等相關附加費用

小編小提醒：票價計算方式以各國出入境規定為主，例如美國機票票價不論嬰兒、兒童機票，都會收取安檢服務費、動植物檢查費、出入境稅等等費用。

嬰兒及兒童行李及座位規範

若是購買嬰兒票之成人，可額外托運一件嬰兒睡籃或折疊式嬰兒車；行李規範不盡相同，仍需以各航空公司公告為準。

各家航空公司規定

前面整理的是普遍規範，不過各家航空公司的規範還是有些許的差異，仍需以航空公司實際公告為準哦！小編以經濟艙為例，整理了幾家航空公司相關規範，大家可以參考參考～

中華航空

※與嬰兒同行可以額外託運一部折疊式嬰兒車等安全裝置

長榮航空

※與嬰兒同行可以額外託運一部折疊式嬰兒車等安全裝置

星宇航空

※與嬰兒同行可以額外託運一件嬰兒睡籃或折疊式嬰兒車等安全裝置

國泰航空

※國泰航空之行李規範以購票日期為準，可上官網查詢行李限額。

日本航空

※與嬰兒同行可以額外託運一件嬰兒睡籃或折疊式嬰兒車等安全裝置

全日空

聯合航空

嬰兒機票及兒童機票注意事項

Q1：一位大人可以帶幾位嬰兒上飛機？

大部分航空規定一位大人可以帶兩位嬰兒，不過其中一位需購買佔位兒童票。

Q2：嬰兒可以在飛機上用餐嗎？

飛機上有專門提供嬰兒及孩童的餐點，不過要在預訂機票時事先告知。

Q3：嬰兒及兒童的可以託運行李嗎？

大部分航空的佔位兒童票和成人票採相同行李規範，嬰兒票則會提供1件10公斤內的行李額度，還可以額外托運一件嬰兒睡籃或折疊式嬰兒車。

Q4：嬰兒用品（母乳、副食品等）如何攜帶上機？

只要向航警執勤警員報備確認，就可以攜帶液態或結凍的母乳登機哦！

Q5：寶寶泡奶粉需要熱水，可以帶水瓶通關嗎？

通關時不能帶水，不過可以攜帶空水瓶，待通關後會有飲水機可以裝水。

Q6：不佔位的嬰兒票需要全程一直抱著小孩嗎？

大部分航空公司可以提供嬰兒吊籃讓寶寶乘坐，不過要記得先告知航空公司寶寶的身高體重，才能事先安排可載重之吊籃及座位喔！通常會在第一排位置較為寬敞。

看完以上小編整理的嬰兒及孩童機票大全，之後出國要帶小小孩也不用怕麻煩了！各大航空公司都具有載送嬰兒及孩童的經驗及配套措施，只要事前規劃、做好準備，帶小小孩也可以輕鬆出國喔！

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