台北寒舍艾美「耶誕入住優惠」！延遲2點退房、耶誕氣球佈置，再爽吃Buffet

對於許多人來說，歲末最期待的就是耶誕節了，這回五星頂級「台北寒舍艾美酒店」推出耶誕住房專案，只要入住享有驚喜氣球佈置、氣泡酒還能爽吃Buffet早餐等，更狂的事還能延遲退房，快把握機會訂起來！

圖／台北寒舍艾美酒店官網

台北寒舍艾美酒店位於台北黃金信義區內，設有有160間客房和套房，為了精緻奢華的視覺享受，在裝潢上別出心裁，選擇「光和影」作為思維主軸，將藝術品融入在每一位旅客都能接觸到的角落，再搭配以客為主的全方位服務，打造獨一無二的入住體驗。

這回因應耶誕推出「開箱耶誕」住房專案，直接入住頂級的主管套房，每晚要價12,500元（服務與稅15.5%另計），每房享有O!Balloon氣球耶誕驚喜佈置、氣泡酒一瓶、甜點禮遇一組與隔日探索廚房Buffet早餐2客，更狂的是還可以延遲退房至下午2點。值得注意的是，專案每日限量五間，訂房須三日前預訂，更多好康請至官網查詢。

圖／台北寒舍艾美酒店官網

台北寒舍艾美酒店

www.lemeridien-taipei.com

圖／台北寒舍艾美酒店官網

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