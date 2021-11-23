11／25北投隆重登場！ 共同集氣、療浴「2021臺北溫泉季」

隨著溫度驟降，來場泡湯小旅行。 圖：北投老爺酒店／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】天氣轉涼，來場暖呼呼的小旅行吧！2021臺北溫泉季將於11月25日～11月29日在捷運新北投站周邊展開為期5天的溫泉饗宴，今年以「集氣北投．療浴祈豐年」為主題，在疫情影響下經濟情勢亟需振興、人心需要鼓舞，2021年以「集氣、療浴」為題，展現北投獨有的慢活療浴氣息，邀請民眾來北投享受綠活森林浴及溫泉湯浴之雙重療浴體驗，另外特別規劃了祈福集氣主題活動，期望療浴同時療癒今年所帶來的不安與限制，共同來北投祈福集氣迎豐年！

▲2021台北溫泉季登場，來去北投泡溫泉。 圖：台北市溫泉發展協會／提供

今年溫泉季系列活動，包含：北投與亞太溫泉聯合特展、文創伴手禮業者熱鬧展出，以及民眾最愛的女巫嬉遊記集點抽獎活動，今年還有進階版的AR體驗集點抽獎與集氣抽獎，讓民眾邊玩邊享好康！

舞台活動包含：明華園表演、午后當地藝文演出、那卡西歡唱之夜，還有邀請優質歌手與樂團星光夜唱的北投集氣音樂會，歡迎民眾揪團遊北投泡溫泉、嚐美食、看表演，體驗北投泡湯文化之旅。

台北市溫泉發展協會理事長周水美表示，透過臺北市政府觀光傳播局協力指導，北投溫泉業者全力投入，在臺北溫泉季中展現北投溫泉區多元樣貌，「來去新北投住一晚」成為台灣觀光旅遊必定安排的重要行程，而臺北溫泉季也已成為不可錯過的國際觀光盛事，邀請遊客到北投體驗最有溫度的旅行。

▲PURE法式餐廳品味套餐券，超值開賣。 圖：北投老爺酒店／提供

北投老爺酒店／用餐送泡湯只要1,371元起

北投老爺酒店延續國旅旺買氣，為2021臺北溫泉季揭開序幕，於線上開賣溫泉季限定商品，精選多項高人氣熱銷商品，包含用餐送泡湯最低只要1,371元、雙人一泊一食住宿券5,417元起以及芳療券現省5,040元，住宿、餐飲及芳療皆享年度最低優惠！

「PURE法式餐廳品味套餐券」是每年溫泉季熱賣人氣商品，每張1,599元，可兌換價值1,780元品味法式套餐一客及沐泉療中心使用一次或加贈冷前菜一道好禮二擇一，並享買6送1優惠，不分平假日皆可使用，換算下來，用餐加泡湯只要1,371元。熱銷人氣排行榜第二名的「雙人景緻客房一泊一食住宿券」全年最低價，每張6,666元，同享買6送1優惠，再贈每房666元館內消費金，等同35折優惠，每張只要5,417元。今年首度推出「景緻客房湯憩券套券組」每套7,200元，一套3張再送1張「雅緻客房平日享湯券」，每張可使用雙人景緻客房享湯2小時，單日北投溫泉輕旅行每套現省3,030元。11月25日至11月29日臺北溫泉季活動期間，現場展攤購券更提供多項滿額禮與刷卡禮優惠。

▲一泊一食住宿券只要7,999元。 圖：北投大地酒店／提供

大地酒店／住宿、泡湯、美食券46折起

一年一度的台北溫泉季11月25日即將在捷運新北投站周邊展開，北投大地酒店延續台北國際旅展的銷售熱潮，再推出超值優惠溫泉季商品，限時搶購住宿、泡湯、美食券，優惠價只要46折起！最受期待的一泊一食住宿券，只要7,999元，再加碼買五張送一張，除提供雙人早餐外，房內皆備有頂級愛馬仕沐浴備品，館內大眾風呂、露天泳池等休閒設施均可免費使用，睡前還有悠閒愉快的Happy Hour！

北投亞太飯店／雙人和室湯屋送下午茶3,000元

北投亞太飯店旅展票券最後優惠倒數，預約暑假親子假期，豪華客房一泊一食4人平日住宿券，4月～9月不分平假日9,990元，享受不受干擾的親子時光。指定房型豪華客房，白天，親子戲水池、VR虛擬實境體驗快感、DIY教室、兒童電影院、假日館內演出活動，輕輕鬆鬆遛小孩；夜晚，大人系耍廢時間，晚餐後泳池獨泳，累了，就到峇里島發呆亭認真放空，更可在客房獨立寬敞湯池、大眾風呂盡情享受無拘無束的療癒白磺美人湯。和室湯屋雙人120分鐘，展期優惠價3,000元，加碼贈送兩客下午茶，高CP組合，是旅展票券的人氣商品，傳統榻榻米房型、寬敞的泡湯區、專屬休憩區，建築師廣澤榮一將日人泡湯文化落實在湯屋設計細節中，一秒飛日本，不出國也有渡假感！

水美食府／推金牌圍爐年菜

除了溫泉名湯，讓人驚豔的北投酒家菜更是饕客的最愛！迎接嶄新的一年，水美溫泉會館-水美食府也推出金牌大廚精心研發的年菜外帶宴席，體貼婆婆媽媽的辛勞，犒賞一家大小味蕾，加熱即食，輕鬆方便過好年！水美食府堅持傳承北投特色酒家菜，並以改良創新式酒家菜見長，今年圍爐年菜幫家人換個口味，就用美味的北投酒家菜成為餐桌話題，以華麗變化多端之姿席捲眾饕客的心。

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