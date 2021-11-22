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「2021新北耶誕城」最新亮點曝！全台唯一樂高3D光雕秀、燈區、聖誕市集、演唱會卡司整理

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團、圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團、圖／新北旅客臉書直播截圖

粉絲們等到了！「2021新北歡樂耶誕城」自確定舉辦開始就備受矚目，繼早前宣佈12/3開城，新北市政府今（22日）正式公佈活動亮點，包含全台獨家樂高光雕秀各大樂高裝置燈區，還有耶誕市集及演唱會重磅回歸，活動展期為12/3至隔年1/2，大家手刀筆記期待開城的那天吧！

全台唯一樂高光雕秀

圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北旅客臉書直播截圖

新北市政府站廣場日前低調換上樂高標誌性撞色立柱，讓許多民眾猜測本屆為樂高主題，而今官方也證實今年確定攜手「樂高公司」，共同打造全球首創「樂高3D鐳射光雕投影秀」，12/3正式開幕。屆時大家每晚17:30至22:00每逢30分及整點都可以欣賞超萌光雕秀，今年投影面積更升級擴大超過200坪，讓大家視聽饗宴更盛大，周邊還設有免費遊樂設施，像是旋轉木馬、咖啡杯等，勢必讓大小朋友拍得愉快、放電得盡興。

圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北旅客臉書直播截圖

地點：新北市市民廣場
活動日期：12/3至2022/1/2
樂高光雕秀時間：每日17:30-22:00每半點、整點

樂高打卡裝置、浪漫燈區

圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北旅客臉書直播截圖

而作為全台冬季最大盛事的「新北耶誕城」，耶誕打卡區自然不會讓人失望，現場除了設有醒目的巨型樂高積木立柱，中山路和新府入口今年有高達14米的「樂高耶誕老人」作伴，板橋車站站前廣場亦有「小精靈雪景大道」、「樂高薑餅屋」、「小精靈俱樂部」，而萬坪公園也有6座樂高打卡裝置，能夠來場森林奇遇。

圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北旅客臉書直播截圖

不僅如此，每年都璀璨閃耀的燈飾天橋，今年將有7座亮點可以蒐集。其中新站路天橋「經典光廊」使用超過16萬朵LED花球打造最唯美場景，另有新府天橋「春櫻光廊」、小遠百天橋的「璀璨光廊」、百揚大樓天橋「星塵光廊」、板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的兩座「雲河光廊」、以及位於縣民大道上的麗寶天橋「橘色世界」，加上中山路人行道的「童趣大道」、新站路人行道「經典大道」、縣民大道人行道「樂高歡樂繽紛大道」，等著粉絲沿路拍爆手機記憶體。

地點：新北市市民廣場、萬坪公園、板橋車站站前廣場
活動日期：12/3至2022/1/2

聖誕市集、演唱會卡司

圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北旅客臉書直播截圖

而最受關注的「巨星耶誕演唱會」將於12/11至12/12快閃，主要主持人為黃子佼，卡司則有彭佳慧、玖壹壹、A-Lin、八三夭等天王天后及天團上陣，而前一週末的12/4至12/5還有有趣市集舉辦的「耶誕歡樂派對」，讓大家回味熟悉的聖誕慶典。

圖／新北旅客臉書直播截圖
圖／新北旅客臉書直播截圖

地點：新北市市民廣場
耶誕市集：12/4-12/5
演唱會日期：12/11-12/12 18:00-22:00

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