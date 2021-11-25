五倍券超值放風法！全台親子住宿推薦　積木主題、無邊際泳池、溫泉之旅全包辦

被疫情壟罩的上半年，終於在最近有些好轉希望的曙光探出頭，關在家裡這麼久，是該出門釋放一下。若在度過了百貨周年慶、萬聖節之後，你的五倍券還沒花完，推薦爸爸媽媽這樣用，全台有許多溫泉渡假飯店和厲害的設計旅店，都有提供親子設施，讓孩子放風去玩爸媽又能放鬆渡假，再搭配近期推出的五倍券方案真的超划算，年末準備出去玩就推這幾間啦！

台中親子住宿推薦

｜芭蕾城市度假旅店

有著33種主題villa房型的芭蕾城市度假旅店，每個月都來台中旅遊也住不完，選擇villa房型的好處不僅空間大，獨棟的設計也不怕孩子跑跳吵鬧會打擾到別人，每房的專屬車庫讓你無須進到大廳減少與他人接觸的機會，還能選擇有KTV、親子泳池的房型或是近期火紅的叢林主題房和即將推出的童話故事房，房內就有攀岩場、變裝派對等多項設施能夠體驗，每個孩子來過都回不去了！絕對吵著問你什麼時候還要再來~~

圖 / 芭蕾城市度假旅店

圖 / 芭蕾城市度假旅店

｜五倍券優惠方案

使用期間：即日起 – 2022/4/30

使用方式：持紙本振興五倍券2000(含)以上付款，即可立即享有住一晚、再加休憩3hr一次

注意事項 :

1.本專案限週一~週四適用，需持紙本振興五倍券$2000(含)以上付款，方享有加贈一次3hr休憩優惠

2.加贈之休憩3hr一次限入住當天使用，可選擇提前3小時進房或延後3小時退房

3.不得與其他優惠專案同時並行，跨年、國定及連續假日不適用

4.芭蕾城市渡假旅店保有活動最終解釋權

｜地址：台中市南屯區向上路三段221號

｜電話：04-2383-2888

｜日光溫泉會館

台中的朋友看過來！冷冷的冬天想來一趟溫泉之旅，除了谷關推薦你一個山腰上的世外桃源。日光溫泉會館有純泡湯的湯屋及大眾池，也提供客房讓旅客能盡情享受設施後再舒適的住一晚，特別是今年新推出的主題親子房，五種不同風格打造男孩女孩的夢想天地，不僅如此還有一個必訪的秘密基地-「星夜食堂」，泡完湯後來到露天的食堂「微醺一下」，與星空共處的夜晚絕對是這個冬天最Chill的行程！

圖 / 日光溫泉會館

圖 / 挪威森林行旅1號館

｜五倍券優惠方案

使用期間：

住宿 2021/10/1起至2022/01/30 選 『2021 日光倍受寵愛 冬季住宿專案』並使用五倍券消費即享專案價優惠折抵NT$1000/房

湯屋 2021/10/1起至2021/11/30 『蜜月客房湯屋』使用五倍券原價消費，享原價優惠折抵NT$100/房

大眾池 2021/10/1起至2021/11/30『大眾池(含男女裸湯)』使用五倍券原價消費，即贈招牌焦糖烤布丁1個/人

餐飲 2021/10/1起至2021/11/30 到『花見西餐廳、日光中餐廳』用餐，五倍券原價消費，即享免10%服務費

｜地址：台中市北屯區東山路2段光西巷78號

｜電話：04-2239-9000

｜挪威森林行旅1號館

挪威森林行旅1號館就位在台中火車站正前方，不僅交通方便外牆的設計更是吸睛，童話故事般的建築是旅客到台中的第一印象，館內提供了親子設施，像是球池、玩具區和益智遊戲，還沒進房小朋友就對這遊戲區深深著迷，進房後更是一陣驚喜，超大幅的森林動物掛在天花板，躺在床上彷彿進入了叢林世界，是個裡外都兼具的親子飯店！

圖 / 挪威森林行旅1號館

圖 / 挪威森林行旅1號館

｜五倍券優惠方案

松風文旅推出兩種方案：吃五讚一泊一食住宿專案、吃五飽一泊二食住宿專案

只要使用五倍券支付，就能享有特殊房價入住，電話訂房、官網訂房都沒問題，數量有限快拿起手機訂房囉！

｜地址：臺中市中區建國路184號

｜電話：04-2229-3388

宜蘭親子住宿推薦

｜松風文旅

來到宜蘭怎麼能錯過松風文旅！這裡如同五結的親子天地，來這裡不用怕無聊，下午入住後你可以到頂樓玩水，徜徉在無邊際泳池裡眺望遠方的山嵐，飯店貼心規畫親子戲水區，小朋友也能安心的玩，另外提供造型泳圈網美媽媽也能玩得盡興，放電不夠還有親子館可以滑草、攀爬，完全就是小朋友的天堂。另外推薦飯店的火鍋超好吃，麻辣口味最過癮，辛苦的爸爸媽媽就用美食來慰勞自己吧！

圖 / 松風文旅

圖 / 松風文旅

｜地址：宜蘭縣五結鄉二結路231號

｜電話：03-965-2111

嘉義親子住宿推薦

｜棒棒積木飯店

這間是南台灣首座以積木為主題，同時兼具人文生態特色的渡假飯店-棒棒積木飯店，積木館全是與積木相關的主題房間，及客房走廊展出百件以世界名畫為題材，融合人文與科技，構築的互動式聲控發光積木走廊，館內還設有近百坪的積木遊戲室，讓你在這盡情的發揮創意。

親子館則仿造小朋友的童趣時光，多種主題房型不僅精緻可愛又寬敞，每間房間皆附有兒童專屬車庫、電動小車和客房內獨立大浴池等設施，根本是另個度假天堂！

圖 / 棒棒積木飯店

圖 / 棒棒積木飯店

｜地址：嘉義縣太保市太子大道223號

｜電話：05-362-3223

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