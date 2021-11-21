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熊大、兔兔飄雪聖誕樹！桃園最新耶誕亮點4大必拍　LINE吉祥物懸空超Q

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
從門口的迎賓熊大、室內的純白聖誕樹、懸空的三大主角乃至搶眼的莎莉都超好拍。圖／台茂購物中心臉書專頁
從門口的迎賓熊大、室內的純白聖誕樹、懸空的三大主角乃至搶眼的莎莉都超好拍。圖／台茂購物中心臉書專頁

為迎接即將來臨的聖誕節，各大百貨各出奇招佈置專屬耶誕城吸睛，除了三井的寶可夢系列、台南南紡史努比，桃園台茂購物中心則攜手LINE FRIENDS推出一系列打卡點，一路展至隔年1/2都能拍，還有PLAY LINE FRIENDS快閃店，讓粉絲入手可愛周邊。

圖／台茂購物中心臉書專頁
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桃園台茂購物中心即日起新增LINE FRIENDS主角們的造景，像是服務台前3米高的熊大呆萌迎賓，挑高的中庭還懸掛的巨型熊大、兔兔與莎莉造型氣球，除了抬頭往上搶拍，也可搭手扶梯上樓，更近距離欣賞LINE吉祥物。

圖／台茂購物中心臉書專頁
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而地下二樓高達8米的雪白耶誕樹更是閃亮吸睛，戴在聖誕帽的熊大、綁蝴蝶結的兔兔看板與聖誕樹在一起，每日整點還會飄雪花，讓大家拍出更加浪漫的美照，截至2022/1/2都能免費參觀搶拍。

圖／台茂購物中心臉書專頁
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不僅如此，快閃至12/26的PLAY LINE FRIENDS就在旁邊，除了入內有可能會買周邊買到失心瘋，門口其實就有170公分高的莎莉可以拍，其身後則有亮黃的莎莉塗鴉墻，另有BROWN & FRIENDS姓名貼紙機可以拍一波，絕對是鐵粉必訪口袋名單。

圖／台茂購物中心臉書專頁
圖／台茂購物中心臉書專頁
圖／台茂購物中心臉書專頁
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