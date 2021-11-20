鮮美海味！「鱻猛台味館」 優質水產品快閃南港展覽館
【旅奇傳媒/編輯部報導】最新鮮的海鮮食材、CP值最高的海味到底哪裡買？「2021台灣國際食品暨設備展」11／19於臺北南港展覽館1館登場，漁業署與財團法人台灣養殖漁業發展基金會今年再度登場亮相，邀集13家來自全臺的優質水產廠商，展售最「鱻」的優質國產水產品，展期至11／22，每日皆有限定組合促銷活動及滿額禮大方贈，喜愛美味海鮮的朋友，可把握機會。
今年展區「鱻猛台味館」以臺灣熱炒文化為主題，邀請8位名廚於展期間輪番上陣，要為消費者示範最「台」的海味料理。13家水產廠商現場販售多款產地直送的優質水產品，包含石斑魚（龍膽石斑、龍虎班）、金目鱸魚、虱目魚、臺灣鯛、午仔魚、九孔鮑、剝皮魚、白蝦、草蝦，以及市面上少見的黑蜆，另外還有各式加工品，像是烏魚子、魚麵、魚水餃、魚丸、魚精等，無論是冷凍水產品或休閒食品，都能滿足。
只要消費者於展期間至鱻猛台味館消費，就能獲得精美提袋1個；當日累積消費金額達指定門檻，還可兌換小魚造型海綿、鱻猛台味保冷袋、機械料理計時器、輕巧摺疊保冷手推車等精美好禮，數量有限，贈完為止。
漁業署表示，為了讓民眾自己在家就能料理出最「鱻猛」的海味料理，展期間特別邀請阿芳老師（蔡季芳）、朱昱瑋、馬可老師（謝長勝）、張立峰、張克勤、黃祥恩、黃慶軒、楊勝閔等8位名廚，現場為消費者作料理示範。
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