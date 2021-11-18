北台灣最美沙灘溫泉VILLA度假飯店 泡湯看海超享受的冬季東北角之旅

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】福隆貢寮一帶的海岸線佈滿了細軟金黃的海沙，優美的弧型海灘，配上藍天碧海，讓福隆博得黃金海岸的美譽，更有北福隆、南墾丁的盛名，每到夏季在國際沙雕藝術季的加持下，讓福隆遊客絡繹不絕。但您可能不知道，秋冬的福隆一樣有看頭，除了草嶺古道的銀白芒草盛宴之外，還有全台唯一的海底溫泉，讓旅客享受看海泡湯的獨特樂趣，絕對是秋冬一大享受。

如果你曾經享受過福隆的海底溫泉，那你一定是旅遊東北角海岸線的行家，而入住福容大飯店福隆是旅行東北角的最佳選擇！其擁有228間客房與VILLA房型，是沙灘、海洋、溫泉、生態與大自然環繞的度假飯店，設有戶外游泳池、室內泡湯、三溫暖、健身房、中西餐廳，小朋友放心玩，父母也能輕鬆度假！

▲福容大飯店福隆總經理戴瑞宏。 圖：福容大飯店福隆╱提供

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福隆位在東北角暨宜蘭海岸國家風景區的中心位置，從金瓜石出發，沿途遊玩龍洞、澳底、福隆、三貂角、石城、頭城，一直到南方澳、宜蘭地區，是遊玩整個大東北的中繼站、高檔的5星飯店。 包括秋天最引人注目的草嶺古道芒花季、夏天的福隆國際沙雕藝術季、貢寮國際海洋音樂祭，或是近年來最熱門的龜山島牛奶海、福隆雙溪河的風帆、獨木舟、SUP看日出體驗，都近在咫尺。

雙北旅客可以在1小時內的車程就能輕鬆抵達，或是搭乘火車、台灣好行黃金福隆線、台灣觀巴等多元方式，讓不同地區的旅客也暢行無阻，愜意感受東北角的旅遊魅力。

▲氯化物碳酸氫鹽泉能讓皮膚角質軟化、輕易地洗去污垢，讓皮膚古溜古溜的，故又稱「美肌之湯」。 圖：福容大飯店福隆╱提供

東北角景點豐富多元 推薦旅行社包裝2～3日遊

東北角豐富的地景資源處處驚奇，不但以綺麗景致留住人們的目光，而其別具特色的人文景觀更吸引遊客流連忘返。像是清領時期遺存的百年草嶺古道、訴說小溪和著浪花情歌的古樸村落－卯澳漁村，以及國際旅客最愛的九份老街、十分瀑布放天燈、深澳鐵道自行車，都是旅行社可以包裝2天1夜，甚至可以結合福容大飯店花蓮，推出3天2夜等多樣產品。戴瑞宏指出，東北角沿岸景點多元，不必擔心產品吸引力不足，很多景點還能停放大型遊覽車，相當適合同業包裝團體旅遊。戴瑞宏也特別歡迎同業加入福容大飯店的行列，無論是餐飲部、客房部，或是高階管理人才，只要對飯店業有興趣，可以共同創造更不一樣的未來。

▲旅客可以換上日式浴衣，享受偽出國的氛圍。 圖：福容大飯店福隆╱提供

▲飯店區的海景和洋客房，打開窗戶就可以坐擁一片蔚藍。 圖：福容大飯店福隆╱提供

室內戶外腹地廣大 適合企業、團體員工教育旅遊

隨著疫情趨緩，公司行號也開始出現員工、會展旅遊的需求，多樣的會議廳可滿足不同團體需求。其中芙蓉廳教室型可容納超過350位，適合舉行公司會議、研習會、教育訓練等，可依照來賓需求安排場地與服務，同時提供專業會議器材，讓會議更具效率。

戶外還有大草皮，可以舉辦團康活動、Team Building，甚至是BBQ派對，無論是戶外室內都一應俱全。公司企業也能在附近舉辦大型活動，像是舊草嶺隧道長達22公里，可以單車逍遙遊或是平日健走，也能善盡社會責任，舉辦沙灘淨灘活動，讓員工了解環境教育，提升公司形象也能做到職場培訓。

▲風呂系列客房設有泡湯池，引進的溫泉為在地探鑽的氯化物碳酸氫鹽泉。 圖：福容大飯店福隆╱提供

日本溫泉協會認證 福隆海底溫泉礦物質超標

福隆稀有的氯化物碳酸氫鹽泉，屬於海洋深層水保溼機能湯，PH值7.6弱鹼性，湯泉採自枋腳斷層地底下1,500公尺，溫泉外觀呈現淡琥珀色，浸泡後在皮膚形成薄膜，有助於皮膚保溼度，鹽分附著在皮膚表面，不易冷卻的特點，可防止汗水蒸發。獲新北市政府溫泉標章及日本溫泉協會認證，礦物質含量超越台灣溫泉法認定標準30倍之多。

戴瑞宏指出，氯化物碳酸氫鹽泉含有接近海水的成分，浸浴時鹽分可以抑制身體排汗，保溫效果超群，加上泉質帶有讓皮膚角質軟化、輕易地洗去污垢的功效，讓皮膚古溜古溜的，故又稱「美肌之湯」。此外，飯店內設置男女三溫暖，溫泉池、水療池、熱水池、冷水池及烤箱等設備完善，最特別是三溫暖內設有長20公尺的常溫泳池水道，可以讓旅客體驗裸泳，成為來訪的一大亮點。也可選擇入住溫泉客房，在房間內即可享受泡湯樂趣。

▲Villa區為高度不超過兩層樓的別墅群，沒有高樓大廈遮擋的低天際線，讓旅客可以充分舒緩壓力。 圖：福容大飯店福隆╱提供

福隆貝悅Villa區 獨立出入口後疫情旅客最愛

福容大飯店福隆在2017年推出「福隆貝悅」，緊緊相依，同處於福隆海水浴場旁的範圍，但兩區分屬不同風格，遊客也慣以「Villa區」及「飯店區」分別稱呼它們。「Villa區」設計格調採南洋禪風，融合溫暖馥郁的南島風情與優雅嫻靜的和風意境，美感、舒適與精緻度兼具，兩種風格交互混搭，展現出活潑多樣化的度假情趣。

戴瑞宏指出，後疫情時代的住宿趨勢，旅客越來越喜歡獨棟住宿，「Villa區」房間總數共54間，其中36間風呂系列，18間禪風系列，每款房型都有獨立出入口及專屬庭院，高度私密的空間感讓人備感尊榮，住宿也格外安心。此外，「Villa區」及「飯店區」也相當適合公司行號，高階主管、老闆等級可以入住Villa區，一般員工則可入住飯店區，包括精緻和洋客房、海景和洋客房、海景家庭客房、海景溫泉客房等多元化的選擇。

▲隨著秋冬的季節到來，位於東北角的福容大飯店福隆，也開始主打溫泉旅遊以及暖湯美食方案。 圖：福容大飯店福隆╱提供

《冬鍋暖湯》1泊2食住房專案 持振興券消費升等優惠

隨著秋冬的季節到來，位於東北角的福容大飯店福隆，也開始主打溫泉旅遊以及暖湯美食方案，《冬鍋暖湯》1泊2食住房專案，即日起到2022╱3╱31止，平日每房7,999元起，包括精緻早餐2客，再享主廚特製火鍋，以叻沙咖哩、酸白菜及日式昆布口味打造的三鍋鼎立，搭配在地黑毛豬肉及板腱牛肉，再放入東北角時令海鮮九孔鮑、干貝、鮮蝦、蛤蠣等，讓您在秋冬溫補好體力。

戴瑞宏表示，看海泡湯、吃澎派海鮮鍋，是全台獨一無二的冬季饗宴。近期也將研發多樣與海洋溫泉有關的周邊商品，包括溫泉蛋、溫泉火鍋，打造其他溫泉飯店無可取代的獨有商品。值得關注的是，現在搭配振興券活動，只要使用1千塊面額消費，還能升等為1泊3食，讓旅客可以兌換宵夜或是次日午餐；將提供福隆防疫期間銷量最好的職人海鹽清燉牛肉麵，每個月都有2～3百萬的銷售業績，顧客評價相當高！

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