「2021新北耶誕城」開幕日曝光！加碼北中南3處超萌聖誕城，皮卡丘、Kitty齊現身

全台耶誕行程超前部署！北部年度盛事「2021新北耶誕城」確定續辦後，日前傳出最新消息，即將於12/3開城，今天再加碼3處已搶先登場的超萌聖誕景點，全台4大聖誕城讓大家列入朝聖必訪。

2021新北耶誕城：12/3開城

圖／新北市觀光旅遊局官方粉絲團

作為雙北年末熱門景點的「2021新北耶誕城」因應疫情延緩至近期才確定舉辦，最新消息指出開幕日落在12/3，讓民眾更能安排行程。去年全台唯一「迪士尼童話光雕秀」及造型裝置掀打卡潮，今年官方表示將結合亞洲、全球元素打造新主題，而新北市政府前廣場目前換上了樂高經典標誌撞色圖樣，令人期待是否與樂高積木有關。更多詳情將會於11/22正式公佈，udn旅遊也會繼續為大家追蹤更新。

林口三井：展至2022/2/28

圖／林口三井OUTLET臉書專頁

MITSUI OUTLET PARK今年以寶可夢為主題，林口店不僅有8米高、貼滿皮卡丘的聖誕樹，以及「寶可夢冬季公園」，室內還有巨型皮卡丘氣球配上代表性的十萬伏特燈飾，營造寶可夢鐵粉最愛的聖誕派對。值得一提的是，館內截至12/3還設有「寶可夢快閃店」，粉絲可趁機入手一波可愛周邊。

圖／林口三井OUTLET臉書專頁

台中港三井OUTLET：展至2022/2/28

圖／台中港三井OUTLET臉書專頁

位於台中港的MITSUI OUTLET PARK則特別佈置「閃耀冰幻遊樂園」，不論是6米高寶可夢聖誕樹，還是璀璨燈海鋪成的皮卡丘「激光電力隧道」都十分好拍。不僅如此，海港地標的台中之星摩天輪也特別新推12個寶可夢主題車廂，小火龍、傑尼龜、妙蛙種子將現身陪伴大家一起將港灣美景盡收眼簾。而摩天輪下方還有皮卡丘配卡比獸的夢幻寶可夢舞台，一系列寶可夢世界造景在夜晚亮燈時更顯夢幻，台中人就近衝。

圖／台中港三井OUTLET臉書專頁

高雄漢神巨蛋：展至2022/2/28

圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專

高雄漢神巨蛋早在10月就推出了聖誕打卡點，成為全台最早耶誕城。今年官方配合週年慶，再度攜手HELLO KITTY，戶外超巨大嘻哈風Kitty氣球讓大小朋友都能美拍，現場還有16公尺高的耶誕樹、4座立體屋，讓人彷彿漫步歐洲小鎮，加上每個月的主題市集，一路拍到隔年2/28，搶攻高雄旅遊的最夯順位。

圖／漢神巨蛋購物廣場官網、粉專

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