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臺鐵EMU3000 12/29上線 商務「騰雲座艙」吃得到哈根達斯、票價優惠

欣傳媒 / 欣傳媒
騰雲座艙提供「專人直送」餐點的貼心服務；圖片／臺鐵局提供
騰雲座艙提供「專人直送」餐點的貼心服務；圖片／臺鐵局提供

臺鐵局將於12月29日正式上線啟航EMU3000型新自強號城際列車；圖片／臺鐵局提供
臺鐵局將於12月29日正式上線啟航EMU3000型新自強號城際列車；圖片／臺鐵局提供

由日本日立團隊設計的臺鐵EMU3000型城際列車，展現「靜謐的移動」日式設計美學魅力，甫獲選日本2021年「最佳百大設計(Good Design Best 100)」，臺鐵局將於12月29日正式上線啟航EMU3000型新自強號城際列車，不僅全面提升列車安全控制與管理系統，車內設有CCTV及AED，在車廂內裝上，更加著重舒適性及旅客乘坐環境。另為提升服務品質，每一列車均增設一節商務車廂，商務車廂正式命名為騰雲座艙，提供限定版台鐵便當，包括哈根達斯冰淇淋、微熱山丘、星巴克等知名品牌為車上選購餐點，成為臺鐵列車服務的嶄新里程碑。

EMU3000的商務車廂配有30個座位，提供加大寬敞專屬座椅，設有USB插槽和110V充電插座，同時提供免費Wi-Fi；圖片／臺鐵局提供
EMU3000的商務車廂配有30個座位，提供加大寬敞專屬座椅，設有USB插槽和110V充電插座，同時提供免費Wi-Fi；圖片／臺鐵局提供

EMU3000的商務車廂配有30個座位，提供加大寬敞的專屬座椅，設有USB插槽和110V充電插座，同時提供免費Wi-Fi，此外，商務車廂旅客將有臺灣軌道列車上最佳之精緻餐飲及專屬服務。

臺鐵局復於110年7月28日舉辦內部員工「EMU3000商務車廂命名活動」獲得熱烈迴響，有近150名員工投稿，由全局員工(皆可)上網票選(選出前3名)，再由臺鐵局一級主管就前3名進行第二輪票選，票選結果第1名為騰雲座艙(成為商務車廂正式命名)。活動前10名優秀作品投稿的員工均獲贈精美EMU 3000禮品或禮券。

命名活動後，臺鐵局委託張軒豪設計師，設計騰雲座艙專屬標示，其字體融入臺鐵原有車廂標示文字結構，並以車身弧線外型做發想，運用軸線傾斜軸心提高的手法，加上帶有速度感的流線設計。Logo取自雲字裡兩點，配色運用純粹黑與灰，與EMU3000外觀相呼應，將正式用於EMU 3000商務車廂內外標示、車站月台、車序牌、地貼及售票窗口等處所，凸顯騰雲座艙專屬性。

為提升服務水準，臺鐵局特別招聘新進人員，並委請華航公司提供商務艙旅客服務訓練課程；圖片／臺鐵局提供
為提升服務水準，臺鐵局特別招聘新進人員，並委請華航公司提供商務艙旅客服務訓練課程；圖片／臺鐵局提供

為提升服務水準，臺鐵局特別招聘新進人員，並委請華航公司提供商務艙旅客服務訓練課程，主打「新服務、新軌跡」，透過從心出發的理念，提供五星級全新商務車廂服務，就學員服裝儀容、服務態度、旅客引導、溝通技巧等各面向，進行空少空姐級的標竿學習，把客機座艙服務精神，轉移至臺鐵新車的服務上。未來EMU 3000新自強號每車將派有2名服務員，為騰雲座艙旅客服務。

餐飲服務方面，騰雲座艙精選國內、外各種優質點心、飲品，旅客透過臺鐵APP或官網預定車票時(需於前1日17時前)，就可以預選餐點及飲品。當日購買騰雲座艙車票之旅客，則提供列車上實際備用之餐飲品為主。餐點部分為5品項擇1，包含騰雲座艙限定台鐵便當(僅供應騰雲座艙，不於其他列車及車站販售)、哈根達斯冰淇淋、微熱山丘(鳳梨酥+蘋果酥)、福義軒香辣蘇打餅、或檸檬薄片餅。飲品部分4品項擇1，包括星巴克派克市場黑咖啡、特濃咖啡拿鐵、騰雲座艙限定AQUAGEN氣泡水、或EMU 3000型設計款瓶裝水。旅客於騰雲座艙坐定後，即有「專人直送」餐點的貼心服務。相關餐飲品項，臺鐵局會依旅客及外界的意見，定期調整內容。

騰雲座艙提供限定台鐵便當；圖片／臺鐵局提供
騰雲座艙提供限定台鐵便當；圖片／臺鐵局提供

騰雲座艙票價相當優惠，內含餐飲及服務，遠程票價僅約為一般座位票價的1.4倍，有遞遠遞減之優惠。惟不發售里程50公里以內車票，主要車站票價臺北-花蓮為796元、臺北-臺東為1145元。

EMU3000型新自強號城際列車騰雲座艙票價；圖表／臺鐵局提供
EMU3000型新自強號城際列車騰雲座艙票價；圖表／臺鐵局提供

撰　　文／方雯玲 Wenling Fang

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/199721

台鐵 便當 星巴克

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