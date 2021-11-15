健康40度C！ 「2021-2022台灣好湯」暖冬遊 跟著溫泉時尚暖旅行

「2021-2022台灣好湯」於花蓮瑞穗正式啟動。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】隨著時序入秋，溫泉旅遊的好時機也來臨了！交通部觀光局結合全台19個溫泉區舉辦「2021-2022台灣好湯」正式啟動，泡好湯、嚐美食、賞好景，暖冬暖心打造療癒假期。

▲邁入第14年的台灣好湯宣傳，打造台灣好湯創意旅遊的美好印象。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

▲「2021-2022台灣好湯」也吹來時尚暖湯風潮。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

今年亮點之一是觀光局邀請國際知名設計師沙布喇安德烈、針織女王潘怡良與曾參與柏林時裝週、紐約時裝週的設計師群們，將全台灣各特色溫泉區域的特色轉化，以19組時尚浴衣設計說19個溫泉故事，打造各溫泉區獨一無二專屬浴衣，並由藝人安妮、國際名模王思偉率領伊林專業模特兒與19位溫泉區理事長，在瑞穗天合國際觀光酒店綠景花園的山嵐綠意環繞下，展現獨一無二的溫泉暖時尚。

此外，瑞穗天合國際觀光酒店的許創龍（JIMMY）主廚，也以「台灣好湯」為主題，推出季節限定的好湯暖味道，晚宴上除了宜花東食材如：櫻桃鴨、金多兒筍、刺蔥、蕗蕎、洛神花等食材外，更結合全台溫泉區特色食材：烏來原住民特色山豬肉香腸、四重溪紅仁鴨蛋、新北投土雞、關仔嶺東山咖啡入菜，JIMMY說台灣各溫泉區域還有太多特色餐飲和當季農特產食材，如：紗帽山溫泉的野菜、金山溫泉的鴨肉、谷關溫泉的鱒魚、東埔溫泉的梅子、寶來溫泉的芋頭等，各有特色，都等待大家的造訪和品嚐！

交通部政務次長陳彥伯表示，交通部觀光局自2007年起推動溫泉品牌化，以「台灣好湯」作為國內外的宣傳主軸，行銷全台的溫泉區，已邁入第14年，泡湯已經成為很多人的日常，也在全台各溫泉區的共同努力下，將台灣溫泉推上國際。

今年更首次把啟動儀式移師到東部，希望讓大家更多認識台灣溫泉之美！今年度台灣好湯在過往的基礎上，推陳出新並持續帶動行銷熱度及話題，例如我們發現台灣溫泉剛剛好的四十度Ｃ，不只是療癒的暖度，更是充滿人情味的暖度！而台灣十九個溫泉區，我們也繼續用「 PLUS 19」宣告：溫泉區能夠「更加」發揮魅力，攜手呈現各個溫泉區的特色，用溫泉故事感動每位旅者，帶來滿滿的幸福！

▲19組時尚浴衣設計，訴說19個溫泉故事。 圖：花東縱谷國家風景區管理處／提供

觀光局主任秘書林佩君表示，觀光局以健康40度C的概念推廣台灣好湯品牌，希望遊客用「溫度」認識台灣，今年活動的主軸呼應溫泉40度剛剛好的「感溫方式」，以「跟著溫泉暖旅行」為主題，整合超過400家以上的合法溫泉旅宿業者，民眾只要於全台溫泉區域特約店家住宿或泡湯，使用振興五倍券或國旅券消費滿200元，憑認證後的消費發票上網登錄，即可抽總價值超過200萬元，來自全台溫泉區所贊助的住宿券及3台 IPhone 13，歡迎遊客帶著抽中的泡湯券，攜家帶眷一起到全台各地泡湯、吃當季美食，活絡在地消費。

此外，縱管處還規劃了「寶島洗遊記-暖心溫泉小巴」邀請各地溫泉達人與網紅主持人，搭配喔熊出任務，前進全台溫泉區拍透透及玩透透，所拍攝的影片，將以「類電視影集」方式，固定時段於好湯fb推播，呈現台灣溫泉幸褔的、友誼的、愛情的、療癒的及時光的特色，以暖心、暖胃、暖人情等方式挖掘及推動各區溫泉的暖故事。

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