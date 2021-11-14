身分證、生日、姓名有「10」　淡水福容飯店免費送千元！3大飯店優惠請收

隨著疫情趨緩，全台飯店優惠配合身分證話題、週年慶接力登場，今天為大家盤點3處最熱好康，符合資格即可免費獲得1000元消費券、摩天輪搭乘券，還有最低一人925元入住高級飯店，規劃出遊行程要把握。

福容大飯店 淡水漁人碼頭店：截至12/30

淡水福容大飯店1000元消費抵用券可用於客房、餐飲或館內付費設備。圖／福容大飯店 淡水漁人碼頭臉書專頁

坐擁海景、煙火第一排的「淡水漁人碼頭福容大飯店」祭出十週年慶3大優惠，凡出生的月或日有「10」、身分證含「10」連號或是姓名含「1、0」（四個聲調皆適用、惟需連字），對中任一條件、預訂官網任一專案本人入住，即可獲贈1000元館內消費抵用券。

1000元消費抵用券可用於住宿的「客房」加人加價、房型升等、假日加價，館內「餐飲」含阿基師觀海茶樓、田園咖啡廳、大廳咖啡廳，而麗SPA、VR虛擬實境、手作DIY、阿熊紀念品、淡水阿熊勇闖歡樂島等也都開放使用折抵。一個專案限抵用一次，平日週日至週五適用，限電話及官網訂房。

此外，民國100年出生、滿10歲的小孩也有獨家優惠，只要兩人同行入住，加上第三位10歲小朋友即免費，專案含早餐。而淡水阿熊勇闖歡樂島、手作DIY及田園咖啡廳晚餐也有5折促銷，不限平假日，但同樣只限官網或電話訂房。

另外，凡在全館消費單筆發票滿1000元，還可獲得一張抽獎券，滿2000元則有2張，以此類推，最高有機會抽中價值21800元的「海景蜜月套房」，免費入住一晚享奢華體驗。

台北凱達大飯店：截至11/30

身分證最末碼有1、2、4，入住直接送千元消費券。圖／台北凱達提供

配合4週年慶，台北凱達大飯店推出「凱達周年慶對對樂」活動，截至11/30若身分證末碼對中1、2、4任一數字，透過台北凱達飯店官網、電話訂房，入住即贈價值1000元的消費券，2張500元抵用券適用於住宿與餐飲，不開放累贈，於下次消費滿2000元以上時可使用一張。

義大皇家酒店：截至12/29

11/30入住義大皇家酒店，可獲得義大世界摩天輪搭乘券。圖／義大皇家酒店提供

義大皇家酒店早前憑藉「擁抱邊緣人」住房優惠掀起熱議，凡末二碼對中27組數字，平日入住豪華客房住宿一晚為3000元特價，並附兩客自助式早餐，11月已全數額滿，不過活動截至隔年3/31，未訂房者仍能彈性安排。

而官方另一官網限定「安心住」住房專案即日開跑，截至12/29只要平日入住2張中床房型的雅緻家庭房，一晚原售價13000元，下殺至3699元，代表平均一人只要925元。而若在11/30住宿，還可依照入住人數享免費義大世界摩天輪搭乘券，一家大小或約會都合適。

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