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穿越時空讀鐵道！鐵道文學特展台中文學館登場　打卡送筆記本

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▲臺中市政府文化局副局長曾能汀（左7）和與會嘉賓為臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」啟動揭幕。（圖／臺中市政府文化局提供）
▲臺中市政府文化局副局長曾能汀（左7）和與會嘉賓為臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」啟動揭幕。（圖／臺中市政府文化局提供）

臺中文學館即日起至111年10／2於主題特展館展出「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」。從1908年西部縱貫鐵路開通，臺灣西部的交通邁向了新紀元開始，直至近幾年臺中火車站成為全臺唯一「三代同堂」的火車站，帶領觀展民眾認識臺中涵蓋山海線鐵路文學的展示，將曾經孕育台中城市政經及市民的文化，透過歷代作家們書寫的鐵道文學作品，讓觀展民眾跟隨作家們的足跡，穿越現在與歷史的文化脈動，展現臺中在地的豐富文學層次。參觀民眾只要在台中文學館觀展並填寫學習單，即贈火車明信片及鐵道筆記本，數量有限送完為止。按讚分享FB「閱鐵道，悅文學」特展貼文，也可參加鐵道繪本及鐵道筆記本抽獎！

▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」在主題特展室展出。（圖／臺中市政府文化局提供）
▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」在主題特展室展出。（圖／臺中市政府文化局提供）

▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」在主題特展室展出。（圖／臺中市政府文化局提供）
▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」在主題特展室展出。（圖／臺中市政府文化局提供）

《閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展》於臺中文學館主題特展室展出，其中特展室一分為五大展區，以「鐵道特產館」介紹臺中鐵道與文學之獨特性；並透過「鐵道文學影片」、「祈福車票許願去」及「車票知多少」介紹車票演變、「鐵道夢遊」聆賞詩作朗讀…等豐富的展覽形式，帶領觀者藉由五感欣賞鐵道文學作品。展品包含珍貴老照片、書籍、文選、火車鐵軌模型…等，還有臺中火車站拍照打卡牆及打卡板，並於本展區入口處設置火車駕駛室情境裝置、列車長帽及人形立牌，提供民眾多元的觀展互動形式，引起大、小朋友對鐵道文學的興趣。

▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」以「祈福車票」說故事。（圖／臺中市政府文化局提供）
▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」以「祈福車票」說故事。（圖／臺中市政府文化局提供）

特展室二則聚焦文學與鐵道的相遇，透過閱讀歷代作家的作品，感受百年來鐵道帶給臺灣人生活、文化、與經濟上的改變；也規劃火車車廂佈景，帶領觀者「搭上火車旅行趣」，巡遊臺灣特色鐵道及走讀臺中古蹟車站；此外也藉由「捷運時光與綠空廊道」展區，展示臺中鐵道的新風貌。本次特展另規劃兩場推廣活動，館內演講邀請到臺中市山陽國小王派仁校長，分享台灣從清代、日治、戰後，至近代的相關鐵道文學作品，並介紹其作者人生和鐵道交織的相關經歷；館外走讀邀請到寫作中區的朱書和導覽員，帶領我們認識台中車站附近的歷史建築及火車鐵道文化。

▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」帶領民眾走進鐵道故事。（圖／臺中市政府文化局提供）
▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」帶領民眾走進鐵道故事。（圖／臺中市政府文化局提供）
▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」帶領民眾走進鐵道故事。（圖／臺中市政府文化局提供）
▲臺中文學館「閱鐵道，悅文學─鐵道文學特展」帶領民眾走進鐵道故事。（圖／臺中市政府文化局提供）

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