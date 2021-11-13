秋冬必泡湯！北投「5大溫泉飯店」優惠，下午茶專案、1泊2食統統都有

近日天氣溫差變化大，甚至有出現凌晨6.8度的超寒冷天氣，造成溫泉商機再起。這回UDN小編整體台北北投五大優惠溫泉飯店的優惠，不妨揪團親朋好友來場「泡湯趣」吧！

北投麗禧溫泉酒店

北投麗禧溫泉酒店以窗外山林夜景聞名，搭配房內的膠囊咖啡機、免費minibar等設施更增添悠閒的奢華感，此次推出三大秋冬溫泉優惠專案，即日起至2022年3月31日，選擇「湯屋一日遊專案」，享有雙人湯屋90分鐘與水岸茶屋麗禧下午茶2客，雙人只要3,150元；也可選擇「露天風呂一日遊」，單人價只要2,350元，享有露天風呂單次進出，爽泡至多4小時，還有雍翠庭或歐陸餐廳午間套餐1客；或是可選超狂「暖心麻油雞湯屋一日遊」，專案享有雙人湯屋90分鐘與雍翠庭麻油雞麵線套餐2客，雙人也只要3,150元。

圖／北投麗禧溫泉酒店官網

北投天玥泉會館

應戰寒冷的秋冬，北投天玥泉會館特地推出生滾螃蟹1泊2食專案，即日起至2022年3月15日入住此專案，除了大眾池可免費使用兩次外，館內消費9折，再享有活力早餐兩客與生滾螃蟹粥雙人餐（或換成天玥泉主廚推薦套餐2客），值得注意的是，若是遇生誕假期12月24與25日，餐點亦可現場加價補差額升等聖誕跨年雙人分享餐。

圖／北投南豐天玥泉會館官網

北投老爺酒店

因應2021台北溫泉季，即日起至2021年12月5日止，北投老爺酒店推出超狂優惠券，像是雙人景緻客房1泊1食住宿券，每張優惠券含稅含服務費售價只要6,666元，若是一次買6張還加送1張，平均每張只要5,714元，相當人一人一晚入住只要2,857元。另外每張入住皆加贈$666消費金，適用於館內餐飲、QUAN SPA及外賣商品消費喔。

QUAN SPA使用5倍券，雙人60分鐘全身礦彩放鬆按摩療程5,000元。 圖／北投老爺酒店提供

圖／北投老爺酒店官網

日勝生加賀屋

作為蟬聯2020、2021年臺灣服務業大評鑑「休閒度假飯店業金獎」的日勝生加賀屋，推出即日起至11月30日的獨家線上旅展，原價一張34,540元的雙人1泊2食住宿券，現在只要超狂約4.9折16,800元，若買10張，再加送北投石岩盤浴雙人體驗券5張喔，值得注意的是，若為週六住宿，每晚每房需補足現場差價。

圖／日勝生加賀屋官網

圖／日勝生加賀屋官網

大地酒店

為了回饋廣大的消費者，大地酒店加碼延長線上旅展的銷售時間，即日起至11月30日享有優惠住宿券折扣，像是1泊1食住宿券買5送1只要7,999元，直接下殺46折，也有1泊2食住宿券，一樣買5送1只要10,999元，相當於51折，其他還有想是必買的大地湯饗套券，1套3張只要5,997元，若是買2套還加送大眾風呂券2張。更多旅展優惠請到官網查詢。

圖／大地酒店提供

圖／大地酒店提供

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