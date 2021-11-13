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2021大臺南國際旅展登場 五星飯店住宿券、餐券3折起

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2021大臺南國際旅展11/12～15盛大舉行，開幕式現場嘉賓雲集。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供
2021大臺南國際旅展11/12～15盛大舉行，開幕式現場嘉賓雲集。　圖：臺南市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】由臺南市旅行商業同業公會主辦的「2021大臺南國際旅展」為雲嘉南年度指標旅遊盛會，於11/12起一連四天在南紡世貿展覽中心登場！

此次旅展，臺南市旅行商業同業公會力邀臺南星級飯店、眾多日系單位、韓國慶尚北道、帛琉觀光局、菲律賓觀光局、美國、西班牙等境外單位參展，一同為台灣加油，振興觀光經濟！

其中，臺南人氣飯店包含：老爺行旅、維悅酒店、榮美金鬱香、夏都城旅、台南遠東香格里拉、台南大飯店、台南商務會館、富信大飯店、大員皇冠假日酒店…等人氣飯店參展！眾多業者看準年末聖誕跨年、年終尾牙，以及明年即將到來的春節連續假期商機，爭相推出超低價方案刺激買氣。

「維悅酒店」推出１泊1食平假日聯合住宿券，旅展價只要1,999元；「台南大飯店」推出豪華四人房住宿券 (含早餐 )，買 5送1，旅展價18,900元，下殺約3.4折！

此外，超值優惠餐券部份，「台南遠東香格里拉」THE MEZZ牛排龍蝦館，推出氣派戰斧排餐龍蝦分享優惠券，每張4,840元；超人氣醉月樓祭出熱門「一鴨三吃饗樂券」兩張券組，優惠價3,200元；「台南富信大飯店」推出富麗廳自助早餐券（10張），旅展價2,880元，買10送2；「台南大飯店」推出歐式自助餐午餐券（6張），旅展價4,500元；「台南老爺行旅-甘粹餐廳」祭出半自助式晚餐劵（4張），旅展價2,320元；「夏都城旅安平館」推出食百匯自助餐廳午/晚餐自助海陸饗宴套票5張組，旅展價3,550元，享受美食千元有找！

展覽期間全館消費滿5,000元，即可抽人氣溫泉飯店住宿券；天天送出200個早鳥福袋，週末假日把握機會逛展，享受泡湯住宿券優惠、旅遊周邊好康福利等；針對會員也推出獨家購物金活動，凡加入會員逛展即可參加摸彩，消費就有機會獲得最高5,000元的現金，與振興五倍券一起使用，最高可省下1萬元！

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