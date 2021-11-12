快訊

兒犯錯連累父？百桂董座哀怨宣布今起公司暫停營業　　

台股再現5,000元級股票！股王矽力盤中飆上5,300元天價

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光棍月「6大樂園優惠」一次看！超狂加5元免費入園、雙人599元，再抽「百萬現金」大獎

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左／麗寶樂園提供 圖右上／小人國主題遊樂園提供 圖右下／劍湖山世界提供
圖左／麗寶樂園提供 圖右上／小人國主題遊樂園提供 圖右下／劍湖山世界提供

今年雙11盛況空前，不論是旅遊、美食還是各大電商等，紛紛推出超殺優惠吸引顧客消費。全台樂園也不例外，為了彌補許多樂園玩家因暑假疫情的缺憾推出許多優惠，UDN小編特別整理「全台5大樂園」光棍月優惠，即使單身也不落單，一起來看看吧！

義大遊樂世界

義大遊樂世界即日起至11月14日推出全票「雙人取暖價」約61折優惠，原價1798元現在只要1111元，值得注意的是此活動僅限現場購票，且雙人需同時購買並同時入園喔。

圖／義大遊樂世界官網
圖／義大遊樂世界官網

劍湖山世界主題樂園

劍湖山世界推出單獨11月「啡嚐幸福」活動，即日起至11月30日，全日暢玩一人599元，更狂的是下午1點入園，兩人更只要599元，除此之外，入園喝咖啡可享第二杯0元、還有天蠍與射手座出生的消費者，至KU COFFEE全館咖啡商品享9折優惠。

圖／劍湖山世界官網
圖／劍湖山世界官網

麗寶樂園探索世界

為了歡慶麗寶OUTLET MALL五週年慶，只要於11月13日至12月31日至OUTLET MALL消費滿1000元，憑發票或載具明細，在麗寶樂園探索世界享有第一人購票優惠價399元，同行第二人超狂只要5元（原價為1598元）。

圖／麗寶樂園官網
圖／麗寶樂園官網

六福村

想跟風萬聖節最後變裝趣，一定要把握六福村即日起至11月14日的變裝優惠活動，只要消費者身體面積有70%以上面積是含變裝或彩繪元素者，入園享有「變裝價」單人399元。

小人國

結合紙本五倍券振興活動，只要於即日起至11月30日，使用1000元紙本五倍券，即可兌換價值1900元的雙人優惠套票，內容包含850元門票2張與200元餐飲商品券，快揪團雙人玩起來。

圖／小人國官網
圖／小人國官網

九族文化村

配合政府振興觀光遊樂業推出的「百萬抽獎」活動，只要在110年11月1日至111年4月30日前至九族文化村購票入場或住宿，每人都可以享有1組抽獎憑證，驗證滋藥後即可參加百萬現金抽獎活動（其他全台樂園亦有配合百萬活動，可至交通部觀光局相關頁面查詢）。

圖／九族文化村官網
圖／九族文化村官網

延伸閱讀：

台灣零食登上大螢幕！漫威「永恆族」驚見浪味仙，網推童年必吃

烤肉吃到飽只要329元！台北「大戈壁蒙古烤肉」換菜色重新出發，玩椪糖成功再送珍奶

相關新聞

光棍月「6大樂園優惠」一次看！超狂加5元免費入園、雙人599元，再抽「百萬現金」大獎

今年雙11盛況空前，不論是旅遊、美食還是各大電商，紛紛推出超殺優惠吸引顧客消費。這回全台樂園也不例外，為了彌補許多樂園玩家因暑假疫情的缺憾推出許多優惠，UDN小編特別整理「全台6大樂園」光棍月優惠，即使單身也不落單，一起來看看吧！

「超商量販」雙11優惠！全聯送11000元、家樂福現折111元，還有711買一送一

雙11即將登場，各大業者超前部署祭出專屬優惠，今天為大家盤點超商及量販的雙11快閃活動，限時滿千折111元、下殺1折，還有機會抽中高達11000元現金回饋，加碼咖啡飲品小確幸，小資族卡準時間買一波。

福隆「皮克斯沙雕展」展期延長！暢遊東北角　住宿再搭五倍券回饋

【旅奇傳媒/編輯部報導】全亞洲第一場「重溫皮克斯經典」沙雕展，自9月17日開展至今，短短一個半月就超過10萬人次入園參觀，雙十連假期間更是突破萬人入場，也因此在全台灣社群引起高度關注，主辦單位與台灣華

免費入住！生日與「花蓮福容飯店」一致獨享好康，12月壽星還有0元升等海景房

有效證件好康對不停！除了近期最夯的高雄義大皇家酒店邊緣人末碼優惠，福容大飯店花蓮店也因應11週年祭出專屬優惠，只要與飯店同年同月同日生，即可免費爽住市景雙人客房，而12月壽星另有海景房免費升級的專案，

2021桃園仙草花節來了！「台版普羅旺斯」最新展區造景搶先看，5公頃紫色仙境大升級

紫色花田仙境來襲！隨著桃園花彩節開跑，另一年度盛事「2021桃園仙草花節」也確定在11/20登場，媲美南法薰衣草田的仙草花海絕美綻放中，加上最新5大裝置藝術、農事體驗，讓民眾秒出國放鬆身心。 位

疫情趨緩仍停業！ 東區40年「紅屋牛排」12月底結束營業

雖然撐過禁止內用的疫情三級警戒期間，但創立於1981年、位於台北市忠孝東路四段巷內的紅屋牛排忠孝店，仍決定在12月底結束...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。