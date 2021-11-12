光棍月「6大樂園優惠」一次看！超狂加5元免費入園、雙人599元，再抽「百萬現金」大獎

今年雙11盛況空前，不論是旅遊、美食還是各大電商等，紛紛推出超殺優惠吸引顧客消費。全台樂園也不例外，為了彌補許多樂園玩家因暑假疫情的缺憾推出許多優惠，UDN小編特別整理「全台5大樂園」光棍月優惠，即使單身也不落單，一起來看看吧！

義大遊樂世界

義大遊樂世界即日起至11月14日推出全票「雙人取暖價」約61折優惠，原價1798元現在只要1111元，值得注意的是此活動僅限現場購票，且雙人需同時購買並同時入園喔。

圖／義大遊樂世界官網

劍湖山世界主題樂園

劍湖山世界推出單獨11月「啡嚐幸福」活動，即日起至11月30日，全日暢玩一人599元，更狂的是下午1點入園，兩人更只要599元，除此之外，入園喝咖啡可享第二杯0元、還有天蠍與射手座出生的消費者，至KU COFFEE全館咖啡商品享9折優惠。

圖／劍湖山世界官網

麗寶樂園探索世界

為了歡慶麗寶OUTLET MALL五週年慶，只要於11月13日至12月31日至OUTLET MALL消費滿1000元，憑發票或載具明細，在麗寶樂園探索世界享有第一人購票優惠價399元，同行第二人超狂只要5元（原價為1598元）。

圖／麗寶樂園官網

六福村

想跟風萬聖節最後變裝趣，一定要把握六福村即日起至11月14日的變裝優惠活動，只要消費者身體面積有70%以上面積是含變裝或彩繪元素者，入園享有「變裝價」單人399元。

小人國

結合紙本五倍券振興活動，只要於即日起至11月30日，使用1000元紙本五倍券，即可兌換價值1900元的雙人優惠套票，內容包含850元門票2張與200元餐飲商品券，快揪團雙人玩起來。

圖／小人國官網

九族文化村

配合政府振興觀光遊樂業推出的「百萬抽獎」活動，只要在110年11月1日至111年4月30日前至九族文化村購票入場或住宿，每人都可以享有1組抽獎憑證，驗證滋藥後即可參加百萬現金抽獎活動（其他全台樂園亦有配合百萬活動，可至交通部觀光局相關頁面查詢）。

圖／九族文化村官網

延伸閱讀：

．台灣零食登上大螢幕！漫威「永恆族」驚見浪味仙，網推童年必吃

．烤肉吃到飽只要329元！台北「大戈壁蒙古烤肉」換菜色重新出發，玩椪糖成功再送珍奶