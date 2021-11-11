聽蝦摸蛤、農遊體驗、採韭菜青醬DIY 相約農村初秋微旅行！

在新冠肺炎疫情趨緩的初秋，水土保持局推薦北部及中部2條農村體驗遊程路線，讓民眾可以在微涼的天氣下，進入農村體驗，了解從產地到餐桌最近的距離之外，民眾可以在遊程中感受最道地的臺灣農遊體驗，也透過這2條農遊路線實地感現臺灣農村社區的蛻變。

桃園市大溪的香草野園是一座有機香草園，創始人之一的林詹梃介紹這個以友善環境自然農法、生態循環漁法經營的農園、魚蝦養殖，走入田間採摘正當季的韭菜，想像自己回歸田園的生活，帶著現摘的韭菜回到香草園，利用簡單的工具將韭菜製成青醬和香草佛卡夏，採摘、自製到品嘗，在這裡可以瞭解生態農法、參觀生態池與溫室植栽，並下田採摘正當季的韭菜，想像中的田園生活在這裡實現。

香草野園農村體驗；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

而以推動綠色休閒農業概念為主軸的金湖休閒農業區位於雲林，其中「馬蹄蛤主題館」以天然友善環境方式養殖文蛤、白蝦、生蠔、虱目魚、台灣鯛等水產，聽館長介紹馬蹄蛤生長孵化的過程，安排捲起褲管下水摸蛤，體驗傳說中摸蛤仔兼洗褲的樂趣；跟著好蝦冏男社創辦人之一的李富正帶著撈網聽蝦知識，玩蝦體驗，吃蝦滿足，在這裡體驗養蝦、抓蝦、吃蝦的樂趣；豐富的體驗活動之後前往以生態資源豐富的成龍溼地，沿海都是適合賞鳥的地點，而「椬梧滯洪池」不僅有防治水患的功能，還擁有令人驚豔的湖光水色及豐富的生態資源；在水保局的輔導下，社區居民將年久失修的埤塘，重新整修為社區秘境的「憨吉秘塘」。在這裡有好多好玩又好吃的農村社區體驗活動，馬蹄蛤主題館摸蛤、好蝦冏男社撈蝦、椬梧滯洪池、成龍濕地、憨吉秘塘生態遊，還能拍攝美美的網美照，更有不能錯過的實在好料理的甘苦人餐廳。

馬蹄蛤主題館參訪；圖片提供/行政院農業委員會水土保持局

民眾在微涼的初秋進行農村體驗，也可以在農遊券合作的場域內消費，一起參與第二階段農遊券抽獎活動〜民眾只要在農遊券合作之場域消費單筆滿1000元(不含農遊券使用額度)，並於111年1月30日前至農遊券APP完成發票登錄，即可參加抽獎，預計將在農曆過年後再加碼抽出58萬份；另外消費滿額登錄還可以參加農委會週週抽加碼好禮活動，有超過5,000份的農村大禮等著您。

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