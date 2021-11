國際認證！「縱谷原遊會」獲Good Design Award 2021年地域倡議與活動類大獎

【旅奇傳媒/編輯部報導】持續耕耘,讓台灣的美好與人文特色在世界上發光發熱!花東縱谷國家風景區管理處(縱管處)以「部落文化x絕美秘境x餐桌體驗」為主題推出「餐桌上的部落旅行」,自2018年獲得「shopping design-taiwan design best 100」中的「在地文化推廣貢獻獎」,2021以部落生活風格體驗為設計概念所推動的部落觀光「縱谷原遊會」,在88位國際包括日本評審所組成的評審團中,從5835件作品中脫穎而出,獲得Good Design Award 2021年地域倡議與活動類(Initiative and activity for regional)的大獎!

▲縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行,從飲食文化認識部落。 圖:花東縱谷國家風景區管理處/提供

縱管處自2018年開始的「縱谷原遊會」涵蓋「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」及「縱谷原遊會—部落食樂園」兩個子品牌。「縱谷原遊會—餐桌上的部落旅行」講求深度部落主題聚焦,以部落飲食文化為引子,結合食材與時令故事與音樂歌謠等主題,讓民眾能透過半天到一天的餐食,深度感受部落生活日常與文化傳統的脈絡。

▲「縱谷原遊會」為花東縱谷國家風景區管理處所長期推展的原住民生活風格品牌。 圖:花東縱谷國家風景區管理處/提供

「縱谷原遊會—部落食樂園」則是於今年首度辦理,搭配大地實景為幕,結合部落美食、美學、音樂及特色工藝,營造沈浸式部落食體驗樂園。集結花東縱谷包括阿美、布農、賽德克族、太魯閣和卑南及阿里山鄒族與台東排灣族等超過25個部落與33個在地店家,民眾在餐食體驗、獵人體驗、山谷舞台、手做工藝等多元面向中,以輕鬆活潑的方式感受與認識部落文化。

▲走進花東縱谷部落,體驗部落生活的美好滋味。 圖:花東縱谷國家風景區管理處/提供

品牌間共同點是對部落祖先智慧的尊重,與對土地友善的態度,也同時切合國際近來重視永續發展的精神與綠色旅行的元素。使用以大自然隨手可得的材料做成生活器皿,傳遞環保惜物的理念,也在傳承與維護部落文化的同時,找回部落族人對自身文化與價值的認同,展現了獨一無二的部落生活美學!

▲花東縱谷部落的四季與日夜,都有不同魅力。 圖:花東縱谷國家風景區管理處/提供

「縱谷原遊會」為花東縱谷國家風景區管理處所長期推展的原住民生活風格品牌,當中包括統籌企畫策展的雅比斯團隊以及視覺設計大師akibo共同攜手—團隊長時間駐點的在地觀察與深度連結,賦予了品牌充份發展的養份。

從部落生活特色訪談,飲食文化的脈絡挖掘到傳遞轉化,每一個過程,都承載了對部落文化傳承的期待,集結成員間默默努力的心血。

「Good Design Award」https://reurl.cc/OkzGkg

「縱谷原遊會」Good Design Award 2021年得獎資訊 https://reurl.cc/kLkrdn

