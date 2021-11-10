雙11搶購！ 雄獅賞楓行程買一送一500元有找 星級飯店泡湯住宿38折起

為響應電商年度最大盛事「雙11購物節」，雄獅旅遊精選團體旅遊、國內訂房、票券等商品，推出「買一送一」、「星級飯店訂房38折起」一日閃購超狂優惠，賞楓一日遊買一送一最低498元起、礁溪捷絲旅3,411元起，11月11日當天10時開搶，限時7小時、售完為止，想要以超划算的價格賞楓泡湯、品美食，就趁雙11衝一波！

後疫情時代來臨，走出戶外親近山林的自然系行程成為消費者首選，加上正值秋高氣爽的出遊好時節，雄獅旅遊主打多條經典遊程買一送一，賞楓泡湯放鬆身心，輕鬆玩臺灣就是現在！特別推薦北臺灣賞楓名所拱北殿1日遊買一送一，雙11搶購價498元起；阿里山賞楓1日遊買一送一，雙11搶購價只要888元起。若是喜歡享受芬多精森林浴的民眾，推薦夜宿大雪山，專人導覽林間生態，森林療癒2日遊買一送一搶購價5,888元起；漫步太平山見晴懷古步道，探訪媲美冰島藍湖的鳩之澤溫泉，賞田心橋落羽松2日遊買一送一，搶購價4,888元起。天氣漸冷想泡湯，到谷關泡溫泉、柑橘採果樂，還可DIY自製香草水果果醬，買一送一搶購價4,988元起。

阿里山賞楓1日遊買一送一，雙11搶購價只要888元起；圖片提供/雄獅旅遊

臺灣除了具有山林之美，也擁有豐富的人文底蘊，雙11主打桃園龍岡一日遊498元起，買一送一每人僅要249元起，將帶旅客走讀龍岡在地文化，品嚐滇緬泰特色美食，再加贈每人200元美食券，有吃有玩最開心！若想走訪北部熱門景點的南部旅客，則推薦草山行館、陽明山冷水坑2日遊，買一送一搶購價2,988元起。

雙11主打桃園龍岡一日遊498元起，買一送一每人僅要249元起，將帶旅客走讀龍岡在地文化，品嚐滇緬泰特色美食，再加贈每人200元美食券；圖片提供/雄獅旅遊

隨著五倍券和國旅券正式啟用，許多人開始著手規劃來趟小旅行，雄獅旅遊祭出星級飯店住宿38折起的超殺訂房優惠，想到宜蘭泡湯渡假，就選礁溪捷絲旅涓洋式雙人房，搶購優惠價下殺38折只要3,411元起；日月潭雲品溫泉酒店經典山景雙人房一泊二食下殺 49折，搶購優惠價8,111元起；臺東知本老爺酒店精緻雙人客房5折搶購優惠價5,111元起，好康優惠稍縱即逝，數量有限、要搶要快！

臺東知本老爺酒店精緻雙人客房5折搶購優惠價5,111元起；圖片提供/雄獅旅遊

人氣票券方面，喜歡美食的消費者若想來趟舌尖上的旅行，雙11搶購特別推出犇鐵板燒單人極致海陸饗宴搶購優惠價只要981元、鼎王麻辣鍋雙人套餐搶購優惠價1,611元等。還有網羅澎湖人氣景點的島可夢環島巴士買一送一599元起、高雄義大遊樂世界雙人套票51折搶購優惠價1,001元起等，眾多超值好康都在雄獅旅遊雙11閃購日等你來瘋搶！

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