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「超商量販」雙11優惠！全聯送11000元、家樂福現折111元，還有711買一送一

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／全聯福利中心提供、7-11提供、愛買量販提供
圖／全聯福利中心提供、7-11提供、愛買量販提供

雙11即將登場，各大業者超前部署祭出專屬優惠，今天為大家盤點超商及量販的雙11快閃活動，限時滿千折111元、下殺1折，還有機會抽中高達11000元現金回饋，加碼咖啡飲品小確幸，小資族卡準時間買一波。

全聯福利中心：即日起至11/12

圖／全聯福利中心提供
圖／全聯福利中心提供

全聯「1111最狂Go物節」本週已開跑，其中「PXGo!全聯線上購」11/10起至11/12加碼三天活動，只要使用PX Pay支付即有全站單日「滿1111元送1111福利點」，領券再加碼111元購物金，獨享10%以上回饋。而會員最狂的莫過於即日起至11/12的「必中扭蛋機」，天天免費抽獎，最大獎為110000福利點，等於11000現金，鐵粉別錯過。

此外，截至11/9（今）使用小時達享11%等值福利點回饋；箱購館與預購館商品單筆消費滿1611元領券現折111元；購買OFF COFFEE、阪急麵包，使用PX Pay支付每組加贈1111福利點等。

家樂福：即日起至11/11

圖／愛買量販提供
圖／愛買量販提供

家樂福線上購物即日起至11/11推出指定商品消費滿1111元現折11%、累計消費滿10000元送500元電子禮券。而11/10至11/11快閃推出不限金額、下單就抽iPhone 13、百萬紅利等；若於線上購物選購當日配，輸入折扣碼「超快速」則享滿888元折100元優惠。

愛買：11/11至11/12

圖／愛買量販提供
圖／愛買量販提供

愛買截至11/16推出多款民生用品最低下殺48折，而11/11至11/12則有會員獨享好康，出示愛買APP會員條碼即能領取「滿1000元現折111元」抵用券，每卡限領一張，限量1000張，需搭配HAPPYGO PAY支付。

7-11：買一送一、第二杯11元

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-11於11/10起至11/14推出限定優惠，活動期間至門市購買CITY系列5大指定飲品，即享買一送一，品項含不限冷熱的大杯美式咖啡、精品拿鐵、抹茶珍珠歐蕾以及大杯冰燕麥拿鐵、熱四季春青茶。此外，11/10至11/16若透過OPEN POINT行動隨時取，購買特大杯美式咖啡及黑糖珍珠撞奶享「第二杯11元」、特大杯拿鐵咖啡「21杯1111元」、現萃茶四季春青茶/英式紅茶任選5杯111元特價。

全家便利商店：單品咖啡下殺63折

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

即日起至11/16，全家便利商店APP隨買跨店取祭出「Let's Café中杯單品美式、單品拿鐵」2杯111元、22杯22杯1111元促銷，每杯最高現省30元，會員限購2組，兌換期限截至隔年2/28。

OKmart：指定咖啡「買11杯送11杯」

圖／OKmart提供
圖／OKmart提供

11/11當天凡到OKmart門市購買大杯莊園級美式咖啡或拿鐵，即享同品項買11杯送11杯，會員透過OKmall雲端商城購買咖啡額外再送1111點會員點數。

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