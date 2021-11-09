福隆「皮克斯沙雕展」展期延長！暢遊東北角　住宿再搭五倍券回饋

【旅奇傳媒/編輯部報導】全亞洲第一場「重溫皮克斯經典」沙雕展，自9月17日開展至今，短短一個半月就超過10萬人次入園參觀，雙十連假期間更是突破萬人入場，也因此在全台灣社群引起高度關注，主辦單位與台灣華特迪士尼公司討論之後決定順應民意，將活動再延長一個月，至11月30日，希望可以吸引更多熱愛皮克斯的粉絲來到福隆，一睹經典動畫場景與角色的風采。

▲遊客持玩具總動員公仔搶拍照。 圖：谷ㄚMo-IGcutemo.love.disney+福容大飯店福隆／提供

2021福隆國際沙雕藝術季最開始自5月就建置完成，隨後遇到疫情以及颱風影響，從原本的47座沙雕減做至20座沙雕作品，其中與台灣華特迪士尼公司合作，以歡慶皮克斯35周年為由打造「重溫皮克斯經典」主題，融入全球最夯的皮克斯經典角色，打造18座多達13部電影主題的沙雕作品，將多達40位皮克斯動畫的經典角色一一刻畫呈現。

其中不乏最經典的《玩具總動員》沙雕，高達4公尺的「胡迪」與「巴斯光年」，就在沙雕入口處迎接遊客的到來；還有大人小孩都喜愛的《汽車總動員系列》沙雕，想像與「閃電麥坤」騁馳在黃金沙灘上，跑出屬於你的冠軍獎杯！走到沙雕區尾聲還有《怪獸大學》沙雕，與「毛怪」與「大眼仔」一起成為驚嚇專員來張工作證的合照吧！

▲民眾開心與美國區 《超人特攻隊》沙雕合影。 圖：福容大飯店福隆／提供

另外還有《超人特攻隊》、《料理鼠王》、《瓦力》、《可可夜總會》、《天外奇蹟》...等，超人氣動畫作品一一呈現，每個作品被刻劃的栩栩如生，對比電影劇照簡直一模一樣，趕快準備你最喜愛的角色玩偶、戴上皮克斯配件裝扮，一起來到福隆沙雕季尋找你喜歡的皮克斯角色拍照吧！

▲福容大飯店福隆美景賞心悅目。 圖：福容大飯店福隆／提供

本次沙雕季活動期間還祭出超優渥抽獎活動，邀請大家一起來福隆沙灘狂歡，參觀完的民眾只要投入入場手環，就能參加總價值超過25萬元的摸彩活動，除了有福容大飯店福隆頂級VILLA別墅（價值56800元+10%），還有獲「台灣金點設計大獎」的彼安特ORIGINALE全營養智慧調理機（價值22800元）以及全新上市的OPPO Reno6（價值16990元），等多項好禮能您帶回家！

▲福隆海洋溫泉「氯化物碳酸氫鹽泉」適合閨蜜、情侶一起泡湯。 圖：福容大飯店福隆／提供

隨著秋冬的季節到來，位於東北角的福容大飯店福隆，也開始主打溫泉旅遊以及暖湯美食方案，開採至地下1500公尺的深層海洋氯化物碳酸氫鹽泉，又稱「福隆海洋溫泉」，呈現淡琥珀色，泉水透澈、幾乎無味，泉質的礦物質含量是台灣溫泉法定標準的30倍，也獲日本溫泉協會認證肯定，是屬台灣獨特泉質。

▲草嶺古道芒花季。 圖：福容大飯店福隆／提供

配合振興券活動推出《振興大FUN送 好想住福隆》振興券住房專案，即日起開始預訂，11/1-12/31入住，平日每房$7,999元起，只要使用1000元振興券，就能加碼享價值將近5000元的好禮回饋，包括精緻早晚餐各兩客，再享職人海鹽清燉牛肉麵兩客、加贈兒童2名入住以及館內1000元消費抵用券，平日免費升等房型、免收假日加價費用等好康優惠，一起在秋天看沙雕、賞芒花享受福隆海洋溫泉。

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