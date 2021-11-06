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花蓮原住民族豐年節 11／19～21邀您「一曲愛海洋」

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▲參加花蓮縣原住民族聯合豐年節，終生難忘。　圖：花蓮原民處／提供
▲參加花蓮縣原住民族聯合豐年節，終生難忘。　圖：花蓮原民處／提供

熱情的花蓮原住民歡迎您。　圖：花蓮原民處／提供
熱情的花蓮原住民歡迎您。　圖：花蓮原民處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】萬眾期待的花蓮縣原住民族聯合豐年節活動，是旅人此生必參加的台灣盛事之一，終於將在11／19～21在花蓮縣立體育場旁的德興大草坪舉行。

今年的大會舞曲「一曲愛海洋」是由豐濱鄉石梯坪部落阿美族人吳耀福作詞作曲，並與鹹豬肉Kasiraw樂團團長的哈尼．噶照議員重新編曲、錄音，歌詞優美琅琅上口，音樂節奏輕快充滿歡樂，而一曲愛海洋的意思，除了代表它是一首歌（一曲）外，也是原住民族朋友口中常說：一起一起（一曲一曲）的原式幽默，花蓮縣長徐榛蔚熱情邀請大家一起到花蓮參加這年度盛會，保證終生難忘。

▲花蓮縣長徐榛蔚（左）、立委傅崐萁喊您來花蓮，樂享原民文化精髓。　圖：花蓮原民處／提供
▲花蓮縣長徐榛蔚（左）、立委傅崐萁喊您來花蓮，樂享原民文化精髓。　圖：花蓮原民處／提供

縣長徐榛蔚於11／3率團北上舉辦推介會，盛邀全民共同來花蓮體驗原住民族的熱情奔放慶典。徐榛蔚身披情人袋，帶領阿美族勇士向全台鄉親報信息，象徵為花蓮原住民族豐年節揭開序幕，期待透過歌聲與舞蹈讓大家感受族人們熱情奔放的活力，傳達祝福給每一位來參與豐年節的朋友們，今年因疫情許多活動無法如期辦理，也期許透過豐年節活動為臺灣祈福。

▲立委鄭天財（中）推薦花蓮獲獎無數的精品咖啡。　記者-歐彥君／攝
▲立委鄭天財（中）推薦花蓮獲獎無數的精品咖啡。　記者-歐彥君／攝

徐榛蔚表示，原住民族聯合豐年節是全台最具特色的樂舞節慶，展現阿美族、布農族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族、賽德克族等花蓮原住民族群文化之美，節慶現場更將邀請部落最具特色的手工藝、美食、農特產等展售攤位，希望透過部落族人提供商品解說及展示等方式，全面推廣部落文化，也藉此吸引遊客實地造訪體驗部落新美學。

豐年節活動預計於11／19、20、21 日舉行，地點位在縣立體育館旁的德興大草坪，因應疫情主場地將設有防疫門、自動噴灑消毒液等，活動現場展售攤位也將遵照中央流行疫情指揮中心相關規定落實相關防疫措施，邀請大家一起到花蓮安心健康的參與原住民的盛大活動。

▲那都蘭工作室胡秀蘭（左）推廣原民藝術不遺餘力。　記者-歐彥君／攝
▲那都蘭工作室胡秀蘭（左）推廣原民藝術不遺餘力。　記者-歐彥君／攝

▲花蓮縣考古博物館帶領旅客穿越時空。　記者-歐彥君／攝
▲花蓮縣考古博物館帶領旅客穿越時空。　記者-歐彥君／攝

▲來到花蓮一定要品嚐著名的海岸咖啡，老闆娘葉美珠（左2）是咖啡達人。　記者-歐彥君／攝
▲來到花蓮一定要品嚐著名的海岸咖啡，老闆娘葉美珠（左2）是咖啡達人。　記者-歐彥君／攝

▲金宅の手作烘焙師沈玉惠運用花蓮在地食材做西點，相當受歡迎。　記者-歐彥君／攝
▲金宅の手作烘焙師沈玉惠運用花蓮在地食材做西點，相當受歡迎。　記者-歐彥君／攝

為了迎接廣大遊客，聯合豐年節3個夜晚將帶來精采表演，更有絕對轟動的大會舞～千人共舞的盛世歌舞令人感動，以及週邊100個攤位展售區，展現花蓮縣輔導原住民經濟產業及促進部落微型經濟發展成效，好逛好吃好玩，一年一度全台最盛大亞洲太平洋左岸原住民族樂舞嘉年華，歌舞不斷歡樂無限，預料將湧入熱愛原民文化、鍾情花蓮獨一無二的山水勝景的旅客。

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