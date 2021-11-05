音樂水舞、璀璨煙火！花蓮紅面鴨歡樂派對盒、太平洋觀光節跨年演唱會接力登場

太平洋觀光節跨年演唱會連續6天6夜在花蓮市東大門廣場舉行。 圖：花蓮縣政府／提供

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】秋風之際，伴隨疫情穩定，國內旅遊市場也逐漸回溫，花蓮縣政府日前推出全國場域最大且唯一雙展區「2021花蓮太平洋溫泉季」深受旅客肯定，緊接著10╱30至11╱28則有邁入第9年的「2021紅面鴨歡樂派對盒」，以及原訂於暑假辦理的「2021夏戀嘉年華」演唱會活動，因應疫情延期至年底與太平洋觀光節跨年演唱會合併辦理，讓旅客從12╱26一直嗨到跨年，玩樂花蓮不停歇。

▲「2021紅面鴨歡樂派對盒」有璀璨的煙火秀。 圖：花蓮縣政府／提供

「2021紅面鴨歡樂派對盒」以花蓮觀光代言的紅面鴨結交花蓮縣鳥朱鸝、鯉魚潭部落守護貓頭鷹等新朋友為特色，周周更有不同風格的水上劇場，以及YOYO家族見面會，適合閤家大小一起來鯉魚潭開箱繽紛熱鬧的歡樂派對。

同時岸邊也有精心打造各種裝置藝術，包含「歡樂派對盒」、「紅面鴨翹翹板」、「貓頭鷹御守」等，歡迎全國鄉親來花蓮參加好玩又好拍的紅面鴨活動。

▲大型紅面鴨伴隨著朱鸝及貓頭鷹造型空飄氣球、精采水舞共同演出「音樂水舞秀」。 圖：花蓮縣政府／提供

花蓮縣長徐榛蔚表示，邁入第9年的紅面鴨活動已成為遊客來花蓮必遊的年度大型活動，至今累積超過500萬人次造訪，並帶動龐大的觀光商機。今年雖受疫情影響延後舉行，但將以更精彩的活動安排與大家見面，帶給民眾融合藝術、創新的視覺饗宴，白天音樂水舞表演外，水面上有15米巨型紅面鴨將隨著音樂噴泉律動、飛天朱鸝及貓頭鷹等大型裝置藝品提供遊客互動打卡，夜間造型燈飾將照亮鯉魚潭，讓「2021紅面鴨歡樂派對盒」有不一樣全新亮點。

為配合五倍券及帶動商圈周邊商機，活動期間與鯉魚潭周邊近40間店家合作，推出30萬元「振興券」，遊客只要完成指定任務，即有機會抽中消費券及多項精美小禮；民眾也可於花蓮觀光粉絲團FB指定貼文完成線上任務，就有機會抽中Gogoro、iPhone12等多項好禮。

▲「2021紅面鴨歡樂派對盒」有歡樂歌曲及絢麗水舞搭配演出「水幕光影秀」。 圖：花蓮縣政府／提供

音樂水舞秀、水幕光影秀每日登場 水上劇場推出4大主題

「2021紅面鴨歡樂派對盒」活動期間每日上午10時至下午17時有大型紅面鴨伴隨著朱鸝及貓頭鷹造型空飄氣球、精采水舞共同演出「音樂水舞秀」；每日晚間18時30分至21時將有歡樂歌曲及絢麗水舞搭配演出「水幕光影秀」；每週五、六、日晚間19時30分及20時30分的水上劇場主秀，有原林、熱舞、森友、童話等4大主題，以不同風格的舞蹈表演，激盪出人與自然的「水上劇場」。每週一、四晚上晚間19時更有小朋友們喜愛的YOYO家族見面會，哥哥姐姐將帶領大家一起唱跳，歡樂一整晚！

▲每週一、四晚上晚間19時更有小朋友們喜愛的YOYO家族見面會，哥哥姐姐將帶領大家一起唱跳。 圖：花蓮縣政府／提供

▲來自亞洲的華人巨星歌手齊聚花蓮。 圖：花蓮縣政府／提供

小巨蛋規格戶外舞臺 搭配璀璨煙火秀

太平洋觀光節跨年演唱會結合因疫情延期的「2021夏戀嘉年華」演唱會活動，從12╱26一直嗨到跨年，這場台灣東部最具代表性的音樂節，連續6天6夜在花蓮市東大門廣場舉行，將有來自亞洲的華人巨星歌手齊聚花蓮，並延續去年首度辦理而深獲好評的在地藝人表演，展現多元音樂風格，小巨蛋規格的戶外舞臺及璀璨煙火秀，將帶來視覺、聽覺雙重饗 宴，透過三立綜合台、MTV台、洄瀾電視台等電視轉播，以及三立綜合台、三立YouTube、VIDOL YouTube等網路現場直播，讓全世界看到花蓮在地精采演出。

今年太平洋觀光節活動將讓整座城市搖身成為音樂城，希望遊客於跨年期間造訪花蓮，參加完跨年，還能在擁有美麗景致的花蓮海岸迎接第一道曙光，迎向海平線升起的旭日。

▲太平洋觀光節跨年演唱會請來天團開唱。 圖：花蓮縣政府／提供

花蓮活動檔檔精彩 帶領大家一路歡樂到年底

為迎接全國遊客來訪，花蓮11月到年底跨年各項觀光大型活動持續不間斷，包括10╱30至11╱28在壽豐鄉鯉魚潭的「紅面鴨歡樂派對盒」、11╱19至21的「原住民族聯合豐年節」，以及12╱26至2022╱1╱1在東大門廣場的「太平洋觀光節跨年演唱會」等，活動精彩萬分，帶領大家一路歡樂到年底，還可到花蓮兩大瑞穗及玉里安通溫泉區泡湯，享受暖呼呼的溫泉及美景。

花蓮3大觀光振興方案

花蓮縣政府配合中央發放振興五倍券，10╱8～12╱31分別針對遊客、旅行社、商圈夜市推動3大花蓮觀光振興方案，吸引遊客至花蓮的北中南區，進而引動在花蓮的食、宿、遊、購、行消費，促進觀光產業復甦。

★「玩花蓮、抽賓士、再抽百萬Q幣」住宿旅遊獎勵

旅客只要在花蓮合法旅宿業住宿，並前往任一指定景點或活動，至活動官網登錄相 關資料，即可參加抽獎雙重抽，將百萬賓士開回家，再抽百萬花蓮好Q購物金，活動 提供超過500個獎項！ 活動網站：https://trip.hl.gov.tw

★指定景點：

1.花蓮縣原住民族野菜學校（花蓮市尚志路25-2號)

2.東大門夜市

3.五大休閒農業區(壽豐休閒農業區、馬太鞍休閒農業區、舞鶴休閒農業區、東豐休閒農業區、羅山休閒農業區)

4.赤科山金針花季、六十石山金針花季

★指定活動：太平洋溫泉季、花蓮紅面鴨歡樂派對盒、穀稻秋聲、花蓮縣原住民族聯合豐年節、花蓮太平洋觀光節

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2021紅面鴨活動官網 http://www.happy-duck2021.com.tw/

花蓮觀光資訊網 https://tour-hualien.hl.gov.tw/

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